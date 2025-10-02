Propiedad Intelectual, el pilar de la nueva economía alicantina

Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido en un soporte básico de las instituciones de Propiedad Intelectual (PI), no solo nacionales sino también internacionales, como parte de su apuesta por la nueva economía, por la diversificación, por la calidad y la sofisticación del tejido económico alicantino. De forma permanente, nuestra institución promueve actividades de protección de la propiedad intelectual, en colaboración con los actores principales del sistema, la EUIPO, las universidades, los jueces y magistrados y los colegios profesionales.

Una de nuestras misiones es difundir y poner en valor el paradigma de competencia basado en la generación y la protección legal de los intangibles, la defensa del talento y la creatividad y la lucha contra la lacra de la piratería, especialmente perjudicial para nuestras pymes. Además, desde la Cámara de Comercio hemos impulsado iniciativas propias como el Congreso Nacional de Diseño en Alicante, que los días 2 y 3 de octubre alcanzará su segunda edición, y se consolida, con un programa con ponentes de excepción, como el único congreso 360º dedicado al diseño en España, reuniendo a empresarios, diseñadores y juristas.

Para facilitar la labor a las empresas, fundamentalmente a las pymes, la Cámara de Comercio de Alicante les ofrece soporte para la gestión y protección de activos intangibles facilitando información, formación y asesoramiento y otros servicios vinculados a marcas, patentes y diseños. La institución también gestiona la tramitación de certificaciones de origen para el comercio y presta apoyo jurídico internacional y actividades para la prevención y resolución de conflictos internacionales, conectando la estrategia de propiedad intelectual con la expansión exterior.

La experiencia acumulada a lo largo de los años y el afán por realizar una labor más profesionalizada y global, se han consolidado con la integración de estos recursos en redes nacionales (participando en el programa CEVIPYME, de Cámara de España, que busca elevar la cultura de protección y gestión de activos intangibles en el tejido provincial), así como en organismos de propiedad intelectual de ámbito mundial.

De hecho, la institución dispone de un portal temático sobre 'Propiedad Industrial' en el que se explican figuras y vías de protección (patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales y diseños), con referencias a los organismos competentes (OMPI, EUIPO, OEP, OEPM e IVACE) para registros nacionales, europeos e internacionales.

Una sólida relación institucional con la EUIPO

La Cámara de Comercio de Alicante mantiene una relación privilegiada con la EUIPO principalmente como socio institucional y analista de su impacto económico en la provincia y en la Comunitat Valenciana. La acción conjunta de ambas instituciones genera, además de colaboración, informes y eventos, iniciativas de interés para pymes y proximidad funcional a los juzgados especializados en la ciudad.

La Cámara, como actor de referencia empresarial provincial, difunde y canaliza estas oportunidades hacia las pymes, integrándolas en su oferta de apoyo a la internacionalización y a los intangibles.

Los informes de impacto elaborados por la Cámara cifran el efecto económico anual de la EUIPO (producción, empleo e inversión) y su papel en consolidar a Alicante como polo europeo de propiedad intelectual; medios y administraciones citan estos estudios para políticas y proyección de la ciudad. Sus datos a lo largo del tiempo evidencian los resultados de la estrecha colaboración tanto en lo técnico como en lo reputacional, lo que potencia el ecosistema local de despachos, consultoras y servicios conexos a la propiedad intelectual.

Relación con los Juzgados de Marca de la UE

Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante ejercen competencia exclusiva en primera instancia en toda España para acciones de marca de la Unión Europea y para dibujos/modelos comunitarios, debido a que la EUIPO está en la ciudad, lo que ha permitido crear un hub judicial especializado muy próximo al tejido empresarial.

Además, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) conoce las apelaciones en esta materia, completando el circuito jurisdiccional especializado asentado en Alicante y reforzando la posición de la plaza como foro natural de litigios de propiedad intelectual de alcance europeo. Los Juzgados y Tribunales alicantinos tienen además competencia exclusiva transfronteriza en litigios que implican a litigantes internacionales, sin domicilio o establecimiento en la UE.

Productos con Denominación de Origen

El papel de la Cámara de Comercio de Alicante también ha sido clave para el desarrollo en el ecosistema alicantino de productos con denominación de origen, clave en la constitución y desarrollo de la Asociación de Denominaciones de Origen. La Cámara de Comercio de Alicante emite y tramita «certificados de origen» para exportación y, con frecuencia, promueve actividades informativas, formativas y facilitadoras para la protección de la propiedad intelectual, relacionadas con esta materia.

Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituyen uno de los principales activos económicos, culturales y turísticos de nuestras comarcas, generando un impacto multisectorial que supera los 500 millones de euros anuales y 27.000 empleos directos.

Las Denominaciones de Origen en Alicante trascienden el mero reconocimiento gastronómico para convertirse en herramientas estratégicas de desarrollo territorial, preservación cultural y competitividad internacional, consolidando nuestra provincia como referente nacional en productos agroalimentarios de calidad diferenciada.

Congreso Internacional de Diseño de Alicante, una cita única

El Congreso Internacional de Diseño de la Cámara de Comercio de Alicante es un foro anual que conecta empresas, creatividad y derecho para elevar el diseño como activo estratégico, con sesiones sobre protección jurídica, casos prácticos, inteligencia artificial y lucha contra la piratería. Es un evento en que, entre otras entidades, participan la EUIPO y OEPM, así como la judicatura especializada asentada en Alicante.

El Congreso pone el acento en el diseño como palanca competitiva en sectores intensivos en diseño y en cómo convertirlo en ventaja sostenible mediante protección legal, gestión y estrategia empresarial. El encuentro integra perspectivas empresariales -direcciones generales y desarrollo de negocio-; creativas -diseñadores y marcas-; y jurídicas -magistrados, EUIPO, OEPM, y el mundo académico- para alinear innovación, mercado y cumplimiento.

Esta segunda edición cuenta con 25 destacados ponentes, todos ellos referentes en el mundo de la empresa, la creatividad y la judicatura. Una oportunidad única para avanzar en la defensa de la propiedad intelectual, impulsando la innovación y la competitividad de nuestras empresas y consolidando a la provincia como un referente europeo en esta materia.