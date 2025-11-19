La Cámara de Comercio se une a la Junta Rectora del Patronato de Turismo de Alicante La institución cameral entra en el órgano municipal como representante del tejido comercial de la ciudad junto con los sectores de alojamientos y hostelería

La Cámara Oficial de Comercio de Alicante se incorpora a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach como representante del tejido comercial de la ciudad. Está previsto que próximamente designe a la persona que se integrará como vocal junto al resto de representantes turísticos.

La Junta Rectora del Patronato de Turismo se reúne periódicamente para evaluar el estado del turismo en la ciudad y es la encargada de aprobar los presupuestos del ente autónomo, entre otras atribuciones. La Cámara de Comercio de Alicante entra a formar parte la misma para que el tejido comercial esté representado junto con el resto de sectores vinculados al turismo y tras llegar el equipo de gobierno a un acuerdo con el grupo municipal Vox.

En estos momentos forman parte de la Junta Rectora la concejala de Turismo, Ana Poquet (como presidenta), las concejalas del equipo de gobierno Lidia López y Mari Carmen de España, los ediles de la oposición Trini Amorós (PSOE), Carmen Robledillo (Vox) y Rafa Mas (Compromís); representantes del sector turístico, concretamente el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo; la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA), María del Mar Valera; la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, y el presidente de Alroa, Javier Galdeano. También forman parte representantes de Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo Alicante Costa Blanca y la Universidad de Alicante.

Para la incorporación del representante de la Cámara de Comercio de Alicante no ha sido necesario modificar los estatutos tras la integración de la asociación de bloques de apartamentos turísticos Abatur en APHA por lo que su representante, Daniel Elman, deja de ser vocal en la Junta Rectora. De esta forma, tal y como está previsto, son 14 los miembros de la Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante City&Beach designados por el alcalde, Luis Barcala.