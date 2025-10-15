Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos esquiva la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo
Empresarios de Alicante en una fábrica de Barcelona, durante el viaje. TA

La Cámara de Comercio y la Diputación de Alicante venden el turismo industrial de la Costa Blanca en Barcelona

La calidad y autenticidad de las empresas alicantinas constituyen «un elemento diferenciador para atraer visitantes a nuestro destino», según José Mancebo

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:37

Comenta

La Cámara de Comercio de Alicante y el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca se alían en un viaje de prospección a Barcelona con el objetivo de conocer de primera mano los recursos y experiencias vinculados al denominado 'turismo industrial'.

Una representación de empresas adheridas a la marca 'Made in Costa Blanca', quienes tienen la oportunidad de dar a conocer sus prácticas, compartir experiencias y explorar nuevas vías de colaboración con entidades y agentes del sector turístico de Cataluña. Según ha trasladado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, «la participación en esta iniciativa responde al firme compromiso de Costa Blanca con la promoción de un turismo sostenible y de proximidad, en el que el producto local adquiere un papel esencial».

En este sentido, Mancebo ha destacado que el sello 'Made in Costa Blanca' «no solo identifica la calidad y autenticidad de las empresas y productores de la provincia, sino que también constituye un recurso diferenciador para atraer visitantes interesados en descubrir la cultura, la tradición y la innovación del territorio».

El turismo industrial se presenta como una herramienta clave para diversificar la oferta de la provincia, acercando al visitante a la esencia de su tejido productivo y reforzando la imagen de la Costa Blanca como un destino comprometido con la sostenibilidad y la valorización del patrimonio inmaterial.

Con esta acción, «reafirmamos nuestra apuesta por trabajar de la mano con las empresas y entidades de la provincia, favoreciendo la competitividad y la proyección de la marca Costa Blanca en mercados nacionales e internacionales», ha concretado el director del ente turístico.

El programa de visitas contempla una agenda de reuniones con los CEOs o responsables de Turismo Industrial de empresas y recursos catalanes, así como encuentros de trabajo con responsables de gestión de la red XATIC, Xarsa de Turismo Industrial de Cataluya.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El producto industrial 'Made in Costa Blanca' «propicia el encuentro con el patrimonio industrial, herencia de un pasado emprendedor, fabril y artesanal e invita a conocer los actuales procesos productivos que nos acercan al pulso vital de la provincia», según Mancebo.

Además del Patronato Costa Blanca, asisten a este viaje de prospección la empresa Berjuán S.L, el Museo de Alfarería de Agost, Turrones Hijos de Manuel Picó, Señoríos de Relleu y los técnicos y responsables de las localidades Onil y Petrer, junto con la Cámara de Comercio de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  3. 3 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  8. 8 Ryanair incrementa su apuesta para el invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche con 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos
  9. 9 El callejón sin salida de Torrecilla en el Hércules
  10. 10 Vuelos baratos desde Alicante para visitar los mercadillos navideños más mágicos de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Cámara de Comercio y la Diputación de Alicante venden el turismo industrial de la Costa Blanca en Barcelona

La Cámara de Comercio y la Diputación de Alicante venden el turismo industrial de la Costa Blanca en Barcelona