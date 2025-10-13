Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Evento de la Cámara vinculado a la FP Dual. TA

La Cámara de Comercio de Alicante lanza una nueva formación gratuita para tutores empresariales

El objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje en la empresa y promover la captación de talento

R.A.

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:56

Comenta

La Cámara de Comercio de Alicante presenta una nueva acción formativa gratuita dirigida a profesionales con responsabilidad de acompañamiento de personas en prácticas, con el título 'Formación para tutores: Herramientas y habilidades para la gestión del talento en la empresa'.

Esta iniciativa, impulsada con el apoyo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, tiene como objetivo, según sus impulsores, «fortalecer las competencias de tutores internos y responsables de recursos humanos para mejorar la calidad del aprendizaje en la empresa y facilitar la captación de talento».

La integración eficaz de personas que realizan prácticas en empresas representa, destacan desde la Cámara, una oportunidad clave para favorecer su desarrollo profesional y ofrecer una posible vía de incorporación futura a la plantilla. Sin embargo, para que esta experiencia sea provechosa, «resulta esencial que las empresas dispongan de tutores bien preparados que sepan acompañar, evaluar, comunicar y motivar». Con esta formación, la Cámara de Alicante quiere dar respuesta a esa necesidad estratégica de las empresas de contar con tutores competentes.

Formaciones en Alicante, Elche, Finestrat, Villena y Alcoi

Se celebrarán distintas ediciones durante los meses de octubre y noviembre en Alicante, Elche, Finestrat, Villena y Alcoi. Todas las sesiones serán presenciales y gratuitas. Las plazas son limitadas, mientras que el proceso de matrícula es gratuito.

Con esta iniciativa, la Cámara de Alicante «refuerza su compromiso con la capacitación empresarial y el desarrollo del talento local, fomentando sinergias entre el sistema educativo y el tejido productivo». A su juicio, preparar tutores competentes no solo mejora la experiencia de las personas que realizan prácticas, sino que, a medio plazo, contribuye a una mayor retención de profesionales formados y adaptados a las empresas de la provincia.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Las personas interesadas pueden acceder a toda la información e inscribirse en la web https://www.camaralicante.com/formacion/formacion-para-tutores/

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 La Aemet activa la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia de Alicante
  5. 5 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  6. 6 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  7. 7 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  8. 8 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña
  9. 9 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  10. 10 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Cámara de Comercio de Alicante lanza una nueva formación gratuita para tutores empresariales

La Cámara de Comercio de Alicante lanza una nueva formación gratuita para tutores empresariales