La Cámara de Comercio de Alicante lanza una nueva formación gratuita para tutores empresariales El objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje en la empresa y promover la captación de talento

R.A. Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 16:56 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Alicante presenta una nueva acción formativa gratuita dirigida a profesionales con responsabilidad de acompañamiento de personas en prácticas, con el título 'Formación para tutores: Herramientas y habilidades para la gestión del talento en la empresa'.

Esta iniciativa, impulsada con el apoyo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, tiene como objetivo, según sus impulsores, «fortalecer las competencias de tutores internos y responsables de recursos humanos para mejorar la calidad del aprendizaje en la empresa y facilitar la captación de talento».

La integración eficaz de personas que realizan prácticas en empresas representa, destacan desde la Cámara, una oportunidad clave para favorecer su desarrollo profesional y ofrecer una posible vía de incorporación futura a la plantilla. Sin embargo, para que esta experiencia sea provechosa, «resulta esencial que las empresas dispongan de tutores bien preparados que sepan acompañar, evaluar, comunicar y motivar». Con esta formación, la Cámara de Alicante quiere dar respuesta a esa necesidad estratégica de las empresas de contar con tutores competentes.

Formaciones en Alicante, Elche, Finestrat, Villena y Alcoi

Se celebrarán distintas ediciones durante los meses de octubre y noviembre en Alicante, Elche, Finestrat, Villena y Alcoi. Todas las sesiones serán presenciales y gratuitas. Las plazas son limitadas, mientras que el proceso de matrícula es gratuito.

Con esta iniciativa, la Cámara de Alicante «refuerza su compromiso con la capacitación empresarial y el desarrollo del talento local, fomentando sinergias entre el sistema educativo y el tejido productivo». A su juicio, preparar tutores competentes no solo mejora la experiencia de las personas que realizan prácticas, sino que, a medio plazo, contribuye a una mayor retención de profesionales formados y adaptados a las empresas de la provincia.

Las personas interesadas pueden acceder a toda la información e inscribirse en la web https://www.camaralicante.com/formacion/formacion-para-tutores/

Temas

Cámara de Comercio de Alicante