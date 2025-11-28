La Cámara de Comercio de Alicante y la CEV firman su 'Pax Romana' La patronal y las diferentes cámaras de la Comunitat han acordado «abrir una nueva etapa de cooperación estratégica» y el organismo presidido por Baño retoma relaciones

Tras los desencuentros entre la Cámara de Comercio de Alicante y la anterior dirección de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), ambas instituciones han retomado relaciones. La patronal y las diferentes Cámaras de Comercio de la Comunitat han acordado «abrir una nueva etapa de cooperación estratégica» con el objetivo de fortalecer la competitividad del tejido empresarial valenciano.

Un compromiso que se centra en el impulso a la internacionalización de las empresas y en la elaboración conjunta de informes y análisis económicos que permitan anticipar tendencias y necesidades, según indican los interesados.

Para avanzar en esta hoja de ruta, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, han mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que también han participado los presidentes provinciales de la CEV, Eva Blasco, César Quintanilla y Luís M. Martí; y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón, Alcoy y Orihuela, Carlos Baño, Mª Dolores Guillamón, Lucía Pascual y Mario Martínez.

Durante el encuentro mantenido entre las instituciones, ambas han coincidido en la necesidad de estrechar la coordinación institucional para ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a las empresas, especialmente en un contexto marcado por los retos globales y las oportunidades que representan los nuevos mercados.

Dentro de los ejes sobre los que virará está nueva etapa se encuentra la internacionalización. Tanto la CEV como las cámaras se comprometen a desarrollar distintas acciones conjuntas para facilitar la apertura exterior de las empresas regionales e incrementar la actividad exportadora.

Además, se trabajará de manera coordinada en la elaboración de informes económicos y estudios sectoriales para planificar de una manera más eficiente el ecosistema empresarial y sus pasos, permitiendo identificar desafíos, proponer soluciones y respaldar la interlocución con las administraciones públicas, subrayan las partes.

Desde ambas instituciones se ha destacado que esta nueva etapa de colaboración se basa en una visión común del papel que deben desempeñar tanto CEV como las Cámaras de la Comunitat: «Acompañar a las empresas, facilitar su crecimiento y representar sus intereses ante los cambios económicos, regulatorios y tecnológicos que marcan el entorno actual. Igualmente han coincidido en que esta alianza representa una oportunidad para mejorar el servicio a las empresas y reforzar su competitividad, gracias al valor añadido que aporta la unión de capacidades, experiencia y recursos de ambas entidades».