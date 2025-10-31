CaixaBank se apunta un nuevo récord y alcanza los 4.397 millones de beneficio hasta septiembre La entidad bancaria crece un 3,5% más que en 2024 a pesar de la bajada de tipos de interés

Pau Alemany Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 08:58 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

CaixaBank sigue en la senda de los resultados positivos. La entidad bancaria con sede en Valencia se ha apuntado un nuevo récord de beneficios tras alcanzar los 4.397 millones de euros en lo que va de año, lo que supone un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, además, se ha cosechado a pesar de la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que han disminuido progresivamente desde septiembre de 2023, cuando estaban en un 4,5%, hasta situarse en el 2,15% en junio de 2025.

El banco mantiene así la tendencia alcista de los últimos años, en los que ha ido batiendo sus propias marcas de ganancias. En concreto, en el tercer trimestre, ha cosechado un beneficio de 1.445 millones de euros que se suman a los 2.951 millones del primer semestre, según los resultados proporcionados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes. Esto supone un descenso del 8,1% de ganancias en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior.

La positividad financiera en la que está inmersa el banco traerá consigo un reparto de dividendos entre los accionistas. Así, cada participación obtendrá 16 céntimos que se repartirán en noviembre, lo que suma un total de 1.881 millones de euros. Además, la compañía ha anunciado que iniciará un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros.

La morosidad, en mínimos

En cuanto a la rentabilidad de la entidad financiera, esta mantiene un ROE (return on equity, por sus siglas en inglés) del 15,2% y mantiene una ratio de eficiencia (parámetro que mide la productividad de una entidad y relaciona los ingresos obtenidos con los gastos necesarios) del 39%.

La morosidad desciende y sigue en mínimos, con una tasa del 2,3% a cierre de septiembre. El saldo de dudosos baja en 889 millones de euros en el año y la ratio de cobertura mejora hasta el 72%.

CaixaBank presta servicio a 20,6 millones de clientes en España y Portugal, a través de una red de alrededor de 4.100 oficinas, y cuenta con más de 660.000 millones de euros en activos.