El Black Friday dispara las reservas de los hoteles alicantinos para la temporada alta Un análisis de Hosbec muestra el importante incremento de ventas comparado con una semana normal del mes de noviembre, de entre el 35% y el 50% | Las ofertas tienen fuertes restricciones de cancelación, por lo que se ejecutan en un 99%, garantizando que no habrá fuga

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:01

El Black Friday ya se ha convertido en toda una tradición en España. El llamado viernes negro no se centra ya solo en el último fin de semana de noviembre, sino que se extiende prácticamente todo el mes con ofertas 'flash' que sirven para ir calentando la gran semana de descuentos. Unos descuentos que ya se extienden prácticamente a todos los sectores.

Y el turístico no es ajeno a ello. Las aerolíneas lanzan importantes descuentos en sus vuelos para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche, pero también los hoteles aprovechan este periodo para lanzar suculentas ofertas e incrementar sus ventas de cara a los próximos meses.

Desde la patronal hotelera de la Comunitat, Hosbec, explican que «la industria hotelera no es ajena a esta tendencia del mercado y está siendo generalizada la implantación de descuentos y condiciones especiales para los clientes más previsores». Con ofertas que se mueven en la horquilla del 25% de descuentos sobre la tarifa, esta puede aumentar hasta el 35-40% para clientes fidelizados.

Hosbec ha destacado la importancia de este periodo promocional que «anima mucho las ventas» si se compara con una semana cualquiera de noviembre. De hecho el Black Friday dispara las reservas en los hoteles de Alicante, entre un 35% y un 50% sobre el volumen normal de esta época del año.

Muchas de estas ventas se concentran ya en la campaña del 2026, en periodos como la Semana Santa o el propio verano. «Los consumidores españoles y europeos ya tienen decididas sus vacaciones para el próximo año y se las garantizan con esta oferta de mejores precios, incluso que los pagados en 2025», detalla la patronal. Son muchos los hoteles que dirigen estas ofertas a reservas adelantadas para la temporada alta.

Como parte positiva de estos descuentos para los hoteles se encuentran las restricciones a la cancelación, «que multiplican hasta por cinco la facturación de la campaña del Black Friday frente a una facturación ordinaria», aseguran desde Hosbec. Estas reservas, al ser firmes, se ejecutan en un 99%, por lo que se garantiza «que no habrá fuga de clientes a otros destinos».

Otros establecimientos van más allá y no se quedan simplemente en las reservas, sino que aplican los descuentos en su propio servicio en el hotel. En este caso, estas promociones son más moderadas, un 10% de media, y abarcan servicios como spa y tratamientos, restaurantes o actividades deportivas.