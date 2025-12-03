Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gala de Bienvenida a la Navidad de Vectalia. Miriam Gil Albert

La Bienvenida a la Navidad de Vectalia reúne a un millar de personas y logra 36.475 euros para la Asociación Párkinson Alicante

La recaudación permitirá adaptar los baños de la planta superior y mejorar la atención a personas con Párkinson avanzado

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:54

Comenta

La 'Bienvenida a la Navidad' de Vectalia reunió este lunes a cerca de un millar de personas en el restaurante Maestral y ha logrado una recaudación de 36.475 euros destinada íntegramente a la Asociación Párkinson Alicante. El encuentro solidario, convertido ya en una cita fija del inicio de las fiestas en la ciudad, ha cumplido su objetivo: impulsar la reforma de la sede de la entidad y mejorar la accesibilidad de los baños de la planta superior.

La cifra alcanzada incluye 9.680 euros aportados a través de la fila cero por empresas y particulares que no pudieron asistir, pero que quisieron sumarse a la causa. Para la Asociación Párkinson Alicante, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias, este respaldo supone un paso imprescindible para avanzar en su proyecto de modernización.

Varios momentos de la gala benéfica. Miriam Gil Albert
Imagen principal - Varios momentos de la gala benéfica.
Imagen secundaria 1 - Varios momentos de la gala benéfica.
Imagen secundaria 2 - Varios momentos de la gala benéfica.

La entidad, ubicada en un edificio de dos plantas cerca de Campoamor, ha ofrecido durante años servicios de rehabilitación, atención psicosocial, formación y sensibilización dentro de su Programa de Atención Integral. El proyecto seleccionado por el jurado de Vectalia contempla reformar la planta superior para habilitar dos baños completamente adaptados y seguros —uno de ellos con ducha— que permitan atender mejor a personas en situación de dependencia o con Párkinson avanzado. La renovación abrirá la puerta a ampliar las terapias rehabilitadoras y los espacios de inclusión y apoyo, favoreciendo la conciliación familiar y una atención más digna y completa.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La velada solidaria reunió a una amplia representación institucional y social. Entre los asistentes han estado el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el presidente de la CEV, César Quintanilla. También participaron representantes políticos, sindicales y del tejido asociativo, arropando un evento que cada año reafirma su compromiso con las entidades sociales de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se ahorca en el balcón en Alicante
  2. 2 La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja
  3. 3 Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras y se queda con la promoción del valenciano
  4. 4 Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos
  5. 5 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  6. 6 Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas
  7. 7 Cuando la alerta llega demasiado tarde
  8. 8 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  9. 9 El eterno verano de Alicante, que dura de mayo a noviembre, se traslada a las terrazas
  10. 10 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Bienvenida a la Navidad de Vectalia reúne a un millar de personas y logra 36.475 euros para la Asociación Párkinson Alicante

La Bienvenida a la Navidad de Vectalia reúne a un millar de personas y logra 36.475 euros para la Asociación Párkinson Alicante