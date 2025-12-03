La Bienvenida a la Navidad de Vectalia reúne a un millar de personas y logra 36.475 euros para la Asociación Párkinson Alicante La recaudación permitirá adaptar los baños de la planta superior y mejorar la atención a personas con Párkinson avanzado

La 'Bienvenida a la Navidad' de Vectalia reunió este lunes a cerca de un millar de personas en el restaurante Maestral y ha logrado una recaudación de 36.475 euros destinada íntegramente a la Asociación Párkinson Alicante. El encuentro solidario, convertido ya en una cita fija del inicio de las fiestas en la ciudad, ha cumplido su objetivo: impulsar la reforma de la sede de la entidad y mejorar la accesibilidad de los baños de la planta superior.

La cifra alcanzada incluye 9.680 euros aportados a través de la fila cero por empresas y particulares que no pudieron asistir, pero que quisieron sumarse a la causa. Para la Asociación Párkinson Alicante, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias, este respaldo supone un paso imprescindible para avanzar en su proyecto de modernización.

La entidad, ubicada en un edificio de dos plantas cerca de Campoamor, ha ofrecido durante años servicios de rehabilitación, atención psicosocial, formación y sensibilización dentro de su Programa de Atención Integral. El proyecto seleccionado por el jurado de Vectalia contempla reformar la planta superior para habilitar dos baños completamente adaptados y seguros —uno de ellos con ducha— que permitan atender mejor a personas en situación de dependencia o con Párkinson avanzado. La renovación abrirá la puerta a ampliar las terapias rehabilitadoras y los espacios de inclusión y apoyo, favoreciendo la conciliación familiar y una atención más digna y completa.

La velada solidaria reunió a una amplia representación institucional y social. Entre los asistentes han estado el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el presidente de la CEV, César Quintanilla. También participaron representantes políticos, sindicales y del tejido asociativo, arropando un evento que cada año reafirma su compromiso con las entidades sociales de la provincia.

