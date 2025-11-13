El Banco Sabadell pasa la OPA con beneficio récord Las plusvalías de los nueve primeros meses del año alcanzan los 1.390 millones de euros, un 7,3% más que el año anterior

Banco Sabadell pasa la página de la OPA hostil del BBVA y se consolida en el panorama financiero español. El grupo logra un beneficio neto de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, según ha informado este jueves la entidad. Supone un incremento del 7,3% interanual y, además, un nuevo resultado récord entre enero y septiembre.

Las razones del incremento de negocio se deben, según la entidad, al «fuerte impulso comercial»: un 8,1% en los volúmenes de crédito (excluyendo la filial británcia TSB) y un 5% de recursos de clientes (un 15,4% en fuera de balance y un 5% en balance). La mejora del perfil crediticio ha reducido las dotaciones a provisiones (con una caída del 29,3% sin incluir TSB), lo que también ha tenido impacto en el balance final.

Los ingresos derivados del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) sumaron 4.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025. Los márgenes de intereses cayeron por lo menores tipos de tipos (3.628 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral), aunque fueron compensados por las comisiones netas: 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el grupo y del 3,7% sin incluir a TSB.

Los costes totales ascendieron a 2.282 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 1,1% interanual. Mientras, el margen recurrente (margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes) se situó en 2.377 millones de euros, con una reducción del 3,8%.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado que, ya con la OPA de BBVA concluida, los «sólidos» resultados obtenidos en el tercer trimestre confirman sus previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio.

El primer ejecutivo de Sabadell ha ahondado en que el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024. Un reparto anunciado como estímulo para mantener las acciones ante la OPA. De esta forma, la rentabilidad estará en el 16% al final del plan estratégico 2025-2027.

Cabe recordar que la entidad ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 0,07 euros brutos por acción, pagadero el próximo 29 de diciembre.

Actividad comercial

Con respecto a la actividad comercial, el crédito vivo de Banco Sabadell presentó una evolución positiva en términos interanuales apoyada en el «buen comportamiento» del negocio en España, con crecimientos en todos los segmentos, entre los que destaca la inversión en empresas y el crédito al consumo.

En concreto, la inversión crediticia viva (excluyendo TSB) cerró el pasado mes de septiembre con un saldo de 120.103 millones de euros, un 8,1% más. En España, la concesión de hipotecas creció un 26% interanual hasta septiembre, y alcanzó los 5.062 millones de euros, con un aumento del crédito vivo del 5,6% interanual. Por su parte, el nuevo crédito al consumo alcanzó los 2.216 millones de euros entre enero y septiembre, con un crecimiento del 19% interanual, incremento que se replica en la cartera total viva de consumo.

Resultado de TSB Sabadell señala que TSB va a seguir contribuyendo al resultado del grupo hasta que se complete su venta, prevista para el primer trimestre de 2026. Hasta el tercer trimestre, la filial británica había reportado un beneficio neto individual de 198 millones de libras, lo que representa un alza del 43,9% en tasa interanual, debido al control de los costes y al efecto positivo de la cobertura de tipos ('structural hedge'). Así, la filial británica concluyó los nueve primeros meses del ejercicio con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 242 millones de euros.

La producción de préstamos y créditos a empresas en España ascendía a 13.902 millones de euros, un 1% menos interanualmente, mientras que la financiación de circulante totalizó 26.415 millones, un 0,2% más que el año anterior. La cartera total de este segmento creció un 6,2% interanual.

También registró una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que avanzó un 6%, hasta 19.575 millones de euros a cierre de septiembre; y de datáfanos o TPVs, que se incrementó un 2% en los nueve primeros meses del ejercicio, con 43.683 millones de euros.

Por el lado del pasivo, el total de recursos de clientes, exlcuyendo TSB, ascendía a 179.330 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 7,8% interanual. En el conjunto del grupo, los recursos de clientes sumaban 219.450 millones a cierre de septiembre.

Los recursos de clientes en balance del grupo totalizaban 167.780 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% interanual. Los saldos de cuentas a la vista alcanzaron 140.665 millones de euros, con un crecimiento del 5,1% interanual, mientras que los depósitos a plazo se elevaron a 26.762 millones de euros, un 9,7% menos en tasa interanual, debido al trasvase hacia productos fuera de balance.

Asimismo, el total de recursos de clientes fuera de balance ascendía a 51.670 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un incremento del 15,4% en términos interanuales, debido a la buena evolución de los fondos de inversión, con suscripciones netas positivas, así como al incremento en los seguros comercializados.