Aluvión de ofertas de las aerolíneas para volar desde el aeropuerto de Alicante-Elche por el 'Travel Tuesday'

Tras el Black Friday y el Cyber Monday llega el 'Travel Tuesday', otra de las fechas marcadas en el calendario del consumidor y en la que se ofertan descuentos, esta vez para viajar. Las aerolíneas han lanzado importantes ofertas para sus vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche.

Vueling o Ryanair han publicado diferentes campañas en las que rebajan una selección de sus vuelos para las próximas fechas. Desde Vueling proponen descuentos de hasta el 30% en una selección de vuelos desde el aeropuerto de Alicante-Elche. La oferta estará vigente solo durante el día de hoy y será válida para viajar entre el 15 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre del 2026.

En el caso de Ryanair, la aerolínea 'low cost' oferta un 20% de descuento en vuelos entre semana para viajar entre el 2 de diciembre de 2025 y el 1 de enero del próximo año, ambos incluidos. Esta oferta, disponible hasta las 23.59 horas de este martes brinda a los clientes la posibilidad de realizar escapadas a precios reducidos.

Otras aerolíneas, como Jet2, han alargado el Black Friday y descuentan un 20% del precio de todos sus vuelos. La 'low cost' tiene una amplia operativa entre Reino Unido y el aeropuerto de Alicante-Elche, con multitud de destinos a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.