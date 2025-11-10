Alicante se afianza como referente internacional de la innovación

Suplementos Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:31 Compartir

Alicante se consolida como referente europeo de la innovación y este año ha conseguido situarse entre las seis ciudades candidatas a ser Capital Europea de la Innovación 2025-26, junto con Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Rotterdam y La Haya (Países Bajos). La única aspirante española a este reconocimiento, que otorga la Comisión Europea, se ha convertido en un laboratorio urbano para la innovación social y la transformación sostenible en beneficio de los ciudadanos, gracias a su pujante ecosistema innovador.

Desde el corazón del arco mediterráneo español y con una potente proyección internacional gracias a su turismo y a las magníficas comunicaciones con el resto de Europa con su aeropuerto internacional, Alicante es hoy un hervidero de proyectos innovadores impulsados por sus instituciones, empresas de referencia y emergentes de base tecnológica, todos ellos liderados por el Ayuntamiento de la ciudad con su estrategia 'Alicante Futura'. Una apuesta que no ha pasado inadvertida en el seno de la Comisión Europea desde donde cada vez se mira más al Mediterráneo español.

«Es una gran noticia para la ciudad y un reconocimiento que nos posiciona a nivel internacional y pone en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con cerca de medio centenar de proyectos innovadores puestos en marcha, proyectos habilitados para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala. «El mero hecho de ser semifinalistas y competir con ciudades europeas que nos doblan en población supone un espaldarazo a nuestras políticas innovadoras y un acicate para continuar en la misma línea», ha añadido.

La candidatura alicantina fue seleccionada tras una rigurosa evaluación por parte de dos paneles de expertos independientes, que forman parte del jurado que se ha encargado de evaluar a las 12 ciudades aspirantes a este galardón. Es la décimo primera edición de estos premios, que se convocan con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación (CEI) y en el marco del programa 'Horizonte Europa'.

El título de Capital Europea de la Innovación reconoce a las ciudades que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir para otras ciudades, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos. En ediciones anteriores se alzaron con este reconocimiento Barcelona (2014), Ámsterdam (2016), París (2017), Atenas (2018), Nantes (2019), Lovaina (2020), Dortmund (2021), Aix-Marsella Provence Metropole (2022), Lisboa (2023) y Turín (2024-2025).

«Nuestra candidatura, articulada a través de la estrategia municipal Alicante Futura, pone en valor los esfuerzos en innovación que se están realizando tanto a nivel público como privado en nuestra ciudad», añade el primer edil. «Hablamos de un proyecto con el que desde el Ayuntamiento de Alicante hacemos ciudad, siempre en colaboración con nuestro sector productivo y empresarial y con la implicación de otras ciudades y administraciones, desde Aguas de Alicante a la Ciudad de la Luz, la EUIPO, el Parque Científico de la Universidad de Alicante o la Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana».

Iniciativas como la sensorización y digitalización del ciclo hídrico con infraestructuras como el parque inundable La Marjal o la digitalización de la venta de títulos de viaje del transporte público on line y mediante cajeros en la ciudad para reducir la brecha digital, la implantación de la llave electrónica que otorga acceso al contenedor de residuos orgánicos y descuentos por colaborar en la recogida selectiva son algunos de los proyectos que hacen de Alicante una ciudad en constante innovación orientada a mejorar los servicios públicos y facilitar la vida de las personas.

Proyectos ya en marcha, a los que hay que unir la gestión analítica de la movilidad urbana a través de un sistema de cámaras, programas y aplicaciones; el control de la calidad del aire con la Zona de Bajas Emisiones mediante la sensorización y digitalización; el hecho de ser la primera administración que desarrolla una red neuronal dotada de Inteligencia Artificial, con el apoyo de un asistente virtual en su web para realizar trámites administrativos y des ciberkioscos en los barrios y oficinas públicas para reducir la brecha digital en los trámites con el Ayuntamiento.

Son más de medio centenar de actuaciones y proyectos, todos ellos con nombre propio, que configuran un ecosistema innovador que proyecta a Alicante en su vertiente más social, dinámica y emprendedora y la convierte en modelo a seguir. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 'Alicante se mueve', la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), el proyecto de digitalización del agua B-WaterSmart, el Plan Alicante Smart City 2.0, el laboratorio ciudadano Cil.lab, el censo municipal de animales de compañía con datos del Rivia, el Plan de Digitalización como Destino Turístico Sostenible con proyectos como el control inteligente de aforos en el Castillo de Santa Bárbara, Compra Pública Innovadora (CPI) Estrategia Local para abordar la Soledad no Deseada y el Asilamiento Social son otras iniciativas transformadoras de la ciudad, su tejido productivo y la atención al ciudadana.

Y en la misma línea se han llevado a cabo avances en la movilidad y sostenibilidad de las 12 áreas empresariales del término municipal mediante cámaras y sensores para mejorar su movilidad y la calidad del aire; las mejoras en autoconsumo energético con la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios públicos y centros de enseñanza, así como la implantación de tecnología led ecoeficiente en todo el alumbrado público.

'Alicante Futura' como punta de lanza

'Alicante Futura' es la estrategia municipal para apuntalar Alicante como 'hub' mediterráneo de innovación, mediante una actuación transversal que impulsa la transformación urbana, el emprendimiento tecnológico, la digitalización y la transferencia de conocimiento. 'Alicante Futura' y los Territorios Futura (Tossal Lab, Espacio Vaillo, Centro de Emprendedores, Gimnasio de las Ideas) aglutinan y dan impulso a todo un ecosistema emprendedor en innovación y desarrollo digital y tecnológico.

Una estrategia que ha permitido consolidar herramientas como: Alicante Futura Lab, un bootcamp intensivo que conecta talento emergente con empresas e instituciones; Alicante Futura Sandbox, un entorno urbano de experimentación; City Innovation Portfolio, que identifica y visibiliza las iniciativas innovadoras desarrolladas en la ciudad; Mediterranean Innovation Hubs, que estructura el ecosistema innovador en torno a sectores como la Inteligencia Artificial, Agua, Energía, Audiovisuales e Industrias Creativas, Culturales, Govtech, Inmobiliario y espacios de trabajo, industria, logística y salud. Al mismo tiempo, han convertido Alicante en un hervidero de foros, certámenes y ferias sectoriales que tienen la innovación como principal exponente.

Con esta candidatura a la capitalidad europea, Alicante reafirma su visión y modelo de ciudad: un territorio que impulsa la innovación para mejorar la vida de las empresas y los ciudadanos, reforzar la cohesión territorial y generar ecosistemas donde empresas, instituciones y ciudadanía colaboran activamente para construir un futuro mejor para todos.