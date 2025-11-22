Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cultivo arrasado por la xylella fastidiosa. Asaja

Agricultura concede más de 60.000 euros para replantar los cultivos de almendro arrasados por la 'xylella fastidiosa'

Los beneficiarios de estas ayudas son veinte agricultores cuyo cultivo ha sido destruido como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la propagación de esta bacteria

O. B.

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:39

Comenta

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha publicado la resolución de concesión de las ayudas correspondientes al ejercicio 2025 dirigidas a la replantación de parcelas frutícolas que hayan sido destruidas como consecuencia de la adopción de medidas para evitar de la propagación de la bacteria Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana.

En total, se destinan 62.630 euros a 20 agricultores cuyo cultivo ha sido destruido, con una intensidad de la ayuda que alcanza el 100 %, de modo que se cubren la totalidad de los costes de replantación.

Esta medida refuerza el compromiso de la Conselleria con la recuperación del sector agrario y la protección de los cultivos frente a enfermedades emergentes, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la productividad en el ámbito rural.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo a los agricultores afectados por la bacteria 'Xylella fastidiosa', facilitando la cobertura de los costes de replantación con vegetales no sensibles a este patógeno. Con esta medida, se pretende evitar el abandono de tierras, lo que generaría un impacto medioambiental negativo y agravaría el deterioro socioeconómico en las zonas afectadas.

Las replantaciones deben de realizarse con vegetales específicos que no sean sensibles a la bacteria 'Xylella fastidiosa' y las ayudas se ha centrado en las zonas demarcadas como afectadas en las que las medidas de erradicación y control ya hayan sido aplicadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  2. 2 Cambios en casi 30 paradas del autobús de Alicante: nuevos recorridos y ajustes en varias líneas por una carrera
  3. 3 Choque térmico en Alicante: la provincia pasa de -2,4 grados a doce en apenas 16 kilómetros
  4. 4 Alicante se baña en tonos champán con el encendido de las luces de Navidad más brillantes de la historia
  5. 5 Agenda de la Navidad de Alicante: más de 100 planes, espectáculos, ferias, belenes, conciertos y cabalgatas hasta enero
  6. 6 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  7. 7 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior
  8. 8 Silencio en estas calles: mapa de la nueva ZAS en el casco antiguo de Alicante
  9. 9 Así es la nueva aplicación que usa la IA para evitar atascos y encontrar aparcamiento en Alicante
  10. 10 El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Agricultura concede más de 60.000 euros para replantar los cultivos de almendro arrasados por la 'xylella fastidiosa'

Agricultura concede más de 60.000 euros para replantar los cultivos de almendro arrasados por la &#039;xylella fastidiosa&#039;