Los agricultores alicantinos piden a la UE un arancel del 15% a los cítricos importados de Sudáfrica Critican la sobreoferta de estos frutos, que «complica» la salida comercial de la producción local

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:57 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

La Unió Llauradora ha pedido a la Comisión Europea, a través del Ministerio de Agricultura, la aplicación de un arancel del 15% para las mandarinas y demás pequeños cítricos importados masivamente desde Sudáfrica. Exigen que entre en vigor a partir del 1 de septiembre, cuando el volumen de importaciones mensuales supere las 10.000 toneladas.

Sudáfrica es uno de los principales mercados de cítricos para la Unión Europea. Entre 2016 y 2025, en el mes de septiembre, las importaciones de este país se incrementaron un «531%», explican desde la asociación, mientras que en octubre «lo hicieron en ese mismo periodo un 4.590%, generando una presión directa sobre el mercado interior».

Una subida que, además, crece año a año de manera progresiva. En el caso de comparar septiembre del 2024 con el del 2025, el crecimiento es del 39%, mientras que en octubre es del 105. Esta masiva entrada de cítricos sudafricano «ha supuesto una competencia directa y desleal para la producción europea, afectando la viabilidad económica de variedades tempranas». Uno de los graves problemas de esta situación es que la importación «coincide con el inicio de la campaña de cítricos europeos».

La Unió carga contra esta importación que «provoca supuesto una competencia directa y desleal para la producción europea, afectando la viabilidad económica de variedades tempranas». La asociación indica que también «existen efectos directos sobre el empleo, especialmente en la recolección y confección de variedades temparanas» y piden esta medida para «garantizar la supuesto una competencia directa y desleal para la producción europea, afectando la viabilidad económica de variedades tempranas».

En el sentido del arancel, la asociación agraria recuerda que las mandarinas y otros pequeños cítricos no están incluidos en el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados del Acuerdo de Asociación Económica de la SAD, lo que permite justificar en estos momentos medidas correctoras en beneficio de los productores comunitarios. Por ello piden la revisión del Acuerdo para la naranja, «ya que afecta también a nuestros productores».

La UE ya aplica aranceles para frutas extracomunitarias en un rango habitual de 10–30%, según tipo de fruta y período de entrada. «Un 15% se sitúa en la franja media, suficiente para proteger la producción sin generar un encarecimiento excesivo ni conflictos con la OMC», detalla La Unió, que asegura que «la drástica subida de importaciones desde Sudáfrica en esos dos meses justifica un nivel de protección proporcional».