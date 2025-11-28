Aena volverá a licitar las primeras asistencias técnicas de la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche para evitar retrasos por impugnaciones La gestora aeroportuaria toma esta decisión tras la impugnación por parte de una empresa de los pliegos de un expediente similar para los aeropuertos de Canarias, Baleares, Norte, Este, Sur y Centro

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:58 | Actualizado 12:21h.

Aena ha decidido volver a licitar las primeras asistencias técnicas para la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche. Se trata de una asistencia encargada de la supervisión de la redacción de los proyectos, así como de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a esta gran obra que se acometerá en la terminal alicantina.

La gestora aeroportuaria ha decidido tomar esta decisión para evitar futuros retrasos por posibles impugnaciones. La decisión se ha comunicado al Consejo de Administración de la compañía, que se adopta tras la impugnación por parte de una empresa, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), de los pliegos de un expediente similar que afecta a los aeropuertos de la red de los lotes de Canarias, Baleares, Norte, Este, Sur y Centro.

El expediente de asistencias técnicas ya se licitó el pasado 30 de octubre, pero Aena renuncia a continuar con el proceso para no dar lugar a otra impugnación, debido a la la inclusión de cláusulas de solvencia técnica iguales al expediente anulado por el TACRC, y acelerar así los tiempos de la nueva licitación, que está prevista entre diciembre y enero.

Se trata de los primeros pasos para la remodelación del aeropuerto ubicado en El Altet. Una gran obra que contará con una inversión global de 1.154 millones de euros. Este inicio de la reforma se ha incluido en la propuesta del Plan de Inversiones que se incorporará al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

La obra pretende dotar al aeropuerto de la capacidad necesaria para atender su crecimiento futuro y optimizar la experiencia tanto de pasajeros como de las aerolíneas. Estas tareas de aistencia técnica permitirán seguir la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas. Se trata de un paso fundamental, ya que las obras se realizarán al tiempo que la operativa aérea está a pleno rendimiento, desarrollándose en fases y un cuidadoso calendario para minimizar el impacto.

La ampliación de la terminal

La pieza angular de la remodelación es la ampliación de la actual terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General. El nuevo dique permitirá gestionar la futura demanda de los países de fuera del espacio Schengen, con un control de fronteras centralizado y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y aerolíneas.

Así, la actual terminal ganará superficie para el control de seguridad, donde se instalarán cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de última generación. Con la construcción de este nuevo dique se crearán más tiendas y una sala VIP para pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque.

Por lo que respecta al área de movimiento, las principales actuaciones se centran en la remodelación de la plataforma ubicada frente al nuevo dique (prolongación del actual) y en el proyecto de reconfiguración de plataforma destinada a la nueva área de aviación general.