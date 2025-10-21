Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI
La vicepresidenta de la Cámara de Alicante durante la apertura de la feria. Cámara de Comercio

Más de 400 jóvenes y empresarios se dan cita en la Feria de Empleo Talento Joven en San Vicente

En el encuentro, organizado por la Cámara de Comercio con la colaboración del ayuntamiento, han participado un total de 22 empresas de la provincia

O. B.

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 15:46

Comenta

San Vicente del Raspeig ha sido esta mañana el escenario de la VII Feria de Empleo Talento Joven organizada por la Cámara de Comercio de Alicante junto con el ayuntamiento de la ciudad. Un encuentro dirigido a mostrar a jóvenes, entre 16 y 29 años, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales las propuestas presentadas por las 22 empresas participantes y las nuevas tendencias en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

La feria ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Miñano, y el alcalde, Pachi Pascual, acompañado por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, quienes han agradecido la alta participación tras asistir a las actividades programadas y recorrer los stands de todas las entidades.

La vicepresidenta de la Cámara de Alicante, Eva Miñano, ha explicado que la feria está incluida en el marco del programa Talento Joven que se desarrolla en un ámbito nacional. Entre los objetivos del evento, Miñano ha resaltado «se trata de mejorar la orientación de las personas en búsqueda de empleo y dar a conocer, por parte de las empresas, qué quieren, qué necesitan y cómo son sus procesos de selección». Entre los recursos disponibles, ha mencionado el Portal de Empleo y Talento y las ferias que se van desarrollando en diferentes puntos de la provincia.

Por su parte, el primer edil se ha mostrado ilusionado por «contribuir, con esta actividad, a la dinamización del mercado laboral» y ha agradecido «la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante y la presencia de empresas punteras de San Vicente y de toda la provincia de Alicante en esta segunda jornada por el empleo orientada a asesorar e informar de numerosas propuestas de empleabilidad». Pascual ha insistido en «la necesidad de involucrar a instituciones como el Ayuntamiento para estimular el acercamiento entre demandantes de empleo cualificados y empresas con el objetivo de que todo ese talento se quede aquí».

La programación de la feria ha comenzado con una conferencia a cargo del ponente Plácido Doménech, seguida de una mesa redonda, un taller y la apertura del espacio dedicado a las empresas, organizaciones e instituciones. El encuentro ha contado con la participación de las siguientes empresas y entidades: Labora, Aguas de Alicante, Cocemfe, Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Autoescuelas Leycar, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  2. 2 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  3. 3 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  4. 4 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  5. 5 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  6. 6 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  7. 7 La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti»
  8. 8 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  9. 9 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  10. 10 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Más de 400 jóvenes y empresarios se dan cita en la Feria de Empleo Talento Joven en San Vicente

Más de 400 jóvenes y empresarios se dan cita en la Feria de Empleo Talento Joven en San Vicente