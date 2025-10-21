Más de 400 jóvenes y empresarios se dan cita en la Feria de Empleo Talento Joven en San Vicente En el encuentro, organizado por la Cámara de Comercio con la colaboración del ayuntamiento, han participado un total de 22 empresas de la provincia

O. B. Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 15:46 Comenta Compartir

San Vicente del Raspeig ha sido esta mañana el escenario de la VII Feria de Empleo Talento Joven organizada por la Cámara de Comercio de Alicante junto con el ayuntamiento de la ciudad. Un encuentro dirigido a mostrar a jóvenes, entre 16 y 29 años, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales las propuestas presentadas por las 22 empresas participantes y las nuevas tendencias en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

La feria ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Miñano, y el alcalde, Pachi Pascual, acompañado por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, quienes han agradecido la alta participación tras asistir a las actividades programadas y recorrer los stands de todas las entidades.

La vicepresidenta de la Cámara de Alicante, Eva Miñano, ha explicado que la feria está incluida en el marco del programa Talento Joven que se desarrolla en un ámbito nacional. Entre los objetivos del evento, Miñano ha resaltado «se trata de mejorar la orientación de las personas en búsqueda de empleo y dar a conocer, por parte de las empresas, qué quieren, qué necesitan y cómo son sus procesos de selección». Entre los recursos disponibles, ha mencionado el Portal de Empleo y Talento y las ferias que se van desarrollando en diferentes puntos de la provincia.

Por su parte, el primer edil se ha mostrado ilusionado por «contribuir, con esta actividad, a la dinamización del mercado laboral» y ha agradecido «la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante y la presencia de empresas punteras de San Vicente y de toda la provincia de Alicante en esta segunda jornada por el empleo orientada a asesorar e informar de numerosas propuestas de empleabilidad». Pascual ha insistido en «la necesidad de involucrar a instituciones como el Ayuntamiento para estimular el acercamiento entre demandantes de empleo cualificados y empresas con el objetivo de que todo ese talento se quede aquí».

La programación de la feria ha comenzado con una conferencia a cargo del ponente Plácido Doménech, seguida de una mesa redonda, un taller y la apertura del espacio dedicado a las empresas, organizaciones e instituciones. El encuentro ha contado con la participación de las siguientes empresas y entidades: Labora, Aguas de Alicante, Cocemfe, Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Autoescuelas Leycar, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.

Temas

Cámara de Comercio de Alicante