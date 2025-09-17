Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Paula Badosa golpea la bola durante el partido que la midió a Elina Svitolina. Tingshu Wang (Reuters)
Tenis

Svitolina elimina a España de la Billie Jean King Cup

La ucraniana finaliza el trabajo al derrotar a una gran Badosa y apea del torneo a las de Carla Suárez

Enric Gardiner

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:54

No pudo Paula Badosa emular la remontada del equipo masculino en la Copa Davis el pasado fin de semana y la tenista española, en un partidazo, cayó ante Elina Svitolina (5-7, 6-2 y 7-5) para consumar la eliminación de España de la Billie Jean King Cup que se disputa estos días en Shenzhen (China).

Tras la derrota de Jessica Bouzas ante Marta Kostyuk, las chicas de Carla Suárez necesitaban ganar los dos siguientes encuentros para pisar sus primeras semifinales desde la edición de 2008, pero Svitolina resultó intratable y, aunque Badosa estuvo intachable, teniendo en cuenta que no gana un partido desde mediados de junio y el infierno que ha pasado con la espalda y el psoas, la ucraniana clasificó a su país por primera vez en la historia a unas semifinales de este torneo.

Badosa comenzó el partido como si no llevara sin competir más de dos meses, desde Wimbledon, y completó una primera manga sensacional, salvando una pelota de set en contra con una dejada magnífica y ganando a partir de ahí tres juegos consecutivos para ponerse 7-5 y acercar que la eliminatoria se definiera en el dobles.

Sin embargo, Svitolina no reculó. La ucraniana, una de las mejores defensoras del circuito, no iba a regalar el partido y comenzó un juego de desgaste a base de no fallar bolas que le llevó a tener el encuentro a punto de caramelo. El 4-1 a favor de Svitolina en el tercer parcial despertó a la española, que llegó a igualar a 5-5 y a tener una bola de 'break' para sacar para partido. Svitolina se rearmó y en dos horas y nueve minutos acabó con España.

El sexto título en la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación) tendrá que seguir esperando para una España que no gana el trofeo desde 1998, en la época de Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario, y que no llega a unas semifinales desde 2008, cuando lo consiguió de la mano de Carla Suárez, Anabel Medina y Nuria Llagostera.

