Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»
Rafa Nadal, durante una rueda de prensa. EP

Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen con inteligencia artificial

El extenista balear advierte sobre «propuestas de inversión que no provienen de mí»

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:02

Desde que se comenzó a implementar la inteligencia artificial en prácticamente todos los ámbitos de nuestro día a día, se sabía que se podía usar tanto de una manera adecuada, como incorrecta. Una de sus características es que es capaz de alterar la realidad sin que ninguno podamos darnos cuenta a primera vista. Esto mismo le ha sucedido a Rafa Nadal, que no ha dudado ni un segundo en salir al paso en sus redes sociales para denunciar que le habían suplantado su imagen y su voz en los que se le me «atribuyen consejos o propuestas de inversión» que no provienen del tenista.

«Hola a todos. Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz», comienza la nota publicada por el balear en sus redes sociales.

«En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo», concluye el escueto fragmento del ganador de 22 Grand Slam.

Antes era imposible que pudieran suceder este tipo de cosas, pero debido al avance de las tecnologías cada es más común ver como se suplanta la identidad de cualquier persona mediante inteligencia artificial. Por ello, los expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de aquellos vídeos que puedan ser una oportunidad única y parar a pensar primero y comprobar si la imagen promocionada está acorde a una actividad habitual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
  3. 3 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  4. 4 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  5. 5 La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle
  6. 6 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  7. 7 Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
  8. 8 Detenido un sintecho en Alicante por amenazar de muerte y robar a una mujer que lo acogió por un día en su casa
  9. 9 Restablecida la circulación de trenes en Alicante tras una caída de tensión que provoca retrasos
  10. 10 Destroza a pedradas el coche de un policía local de un pueblo de Alicante como venganza por haberle denunciado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen con inteligencia artificial

Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen con inteligencia artificial