Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Italia revalida la Billie Jean King Cup

Las transalpinas solventan la final en los dos partidos individuales y se imponen a Estados Unidos para retener su corona

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:23

Italia es la reina de la Billie Jean King Cup. Con Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini, las transalpinas revalidaron su corona y conquistaron el sexto título en esta competición.

Con la victoria ante Estados Unidos, sellada en los partidos individuales, sin tener que recurrir al dobles, las italianas encadenan dos títulos seguidos como ya hicieron en 2009 y 2010, cuando contaban con Flavia Penneta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci y Sara Errani. Esta última ha conseguido su quinta BJK Cup (antigua Copa Federación).

Tras superar a China en cuartos de final y a Ucrania, verdugo de España, en semifinales, las chicas de Tathiana Garbin certificaron su espectacular semana en Shenzhen con un triunfo por la vía rápida ante Estados Unidos, que partía como favorita en esta final.

Sin embargo, Cocciaretto, revelación del torneo pese a ser la número 91 del ranking, batió por un doble 6-4 a Emma Navarro (18) y allanó mucho la final para las italianas, que iban a disponer entonces de su número uno, Paolini, toda una finalista de Roland Garros y Wimbledon, y del dobles, con la propia Paolini y la especialista Errani.

Y no hizo falta ni recurrir al dobles. Paolini se impuso a Jessica Pegula, séptima mejor jugadora del mundo, por 6-4 y 6-2, y dio el sexto entorchado a Italia.

El dominio de Italia en el tenis actual es aplastante y además de haber conquistado las dos últimas ediciones de la BJK Cup -la del año pasado en Málaga-, también han ganado las Copas Davis de 2023 y 2024.

En dos meses, en Bolonia (Italia), el equipo liderado por Jannik Sinner y Lorenzo Musetti buscará levantar la tercera 'ensaladera' consecutiva, que sería la cuarta de su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  2. 2 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  3. 3 Vuelos cancelados y retrasos en aumento este domingo en el aeropuerto de Alicante-Elche tras el ciberataque
  4. 4 La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia
  5. 5 Alicante se rinde al vino: así fue la gran fiesta de Quintana con gastronomía, música y comercios locales
  6. 6 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 20 de septiembre en Alicante
  8. 8 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  9. 9 Los bomberos rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una lesión en Finestrat
  10. 10 Rescatado un parapentista herido tras caer en la sierra de Biscoy, en Ibi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Italia revalida la Billie Jean King Cup

Italia revalida la Billie Jean King Cup