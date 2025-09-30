Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz
30 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA TAYLOR FRITZ. Sin ritmo, ya hemos visto el primer ace, la primera doble falta y el primer gran golpe ganador (un paralelo invertido) de Carlos Alcaraz.
40 - 40
El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera
30 - 40
Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 30
Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Todo preparado en el Colosseum de Tokyo que se encuentra lleno hasta la bandera. El juez de silla será el irlandés Fergus Murphy. Ambos jugadores ya han terminado sus respectivos calentamientos. El primer servicio del partido será estadounidense, esperemos que la victoria y el título sea español.
En esta semana, el californiano no lo ha pasado bien ni contra Diallo (4-6, 6-3 y 7-6) ni ante Korda (6-3, 6-7 y 6-3) aunque sí se deshizo de sets corridos frente a Borges y Brooksby. Por su parte a Carlos Alcaraz ayer se le atragantó el primer set ante Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), un pequeño borrón de su paso imperial por Japón como dieron cuenta Baez, Bergs y Nakashima.
Bombardero como el que más y buen juego de volea en la red, hoy le tocará a Carlos Alcaraz tener paciencia para buscar su oportunidad para un jugador que busca su 11º título (el tercero de 2025) y que busca igualar a 2022 como su mejor año. Temporada en la que logró su máximo éxito, el Masters 1000 de Indian Wells, sin olvidarnos de precisamente Tokyo donde campeonó.
Taylor Fritz, de 27 años de edad, natural de Rancho Santa Fe (California) y entrenado por Michael Russell puede ser ahora mismo el único rival, y bajo estas condiciones indoor, de poder plantar cara al binomio Alcaraz-Sinner. Bandera del ya resurgido tenis estadounidense, respeta fielmente los cánones de este tipo de tenis.
En las semifinales del All England Club, el servicio de Carlos Alcaraz no tuvo nada que envidiarle al de Taylor Fritz y, aunque se dejó empatar a sets y sufrir en el tercero, el español logró reponerse para que, en el Tie Break del cuarto y una bola de set en contra, pudiera clasificarse para la final de Wimbledon tras casi tres horas de duelo.
Hoy se mide contra uno de los mejores jugadores del mundo, un Taylor Fritz que le ganó hace nueve días en el show de la Laver Cup por un claro 6-3 y 6-2. Pero que, en torneo oficial, el pimentonero le ha derrotado las dos veces que se ha enfrentado, una en Miami en 2023 (6-4 y 6-2) y la otra en Wimbledon este mismo año.
Porque la temporada del jugador mediterráneo no tiene calificativos. Ha ganado 65 de los 71 encuentros oficiales que ha disputado (el 91,5%), ha vencido 41 de sus últimos 42 encuentros, incluyendo la racha actual de 17 partidos seguidos sin perder desde que cayera en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner.
Empezando por los 500 de esta semana ya que en 2024 se impuso en la final de Pekín a Jannik Sinner, a la que acaba de clasificarse el italiano. Obligado el de El Palmar, hoy puede estrenar título en su primera participación en la capital japonesa, sumando el 24º entorchado de su carrera (el octavo en 2025).
Torneo que sirve de antesala para encarar la recta final de la temporada que se juega sobre superficie lisa, rápida y, sobre todo, indoor donde nos encontramos los Masters 1000 de Shanghai, de París, la ATP Finals y la Copa Davis en los que nuestro gran campeón murciano deberá defender 1000 puntos.
Hola muy buenos días en España, buenas tardes en Japón donde se va a disputar, a partir de las 11 de la mañana (18 horas niponas) la gran final del ATP 500 de Tokyo entre el español Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, frente al estadounidense Taylor Fritz, quinto en el Ranking ATP.
