En directo | Alcaraz - Sinner
Siendo estrictos en estas condiciones exactas, solo se han medido una vez: la primera de todas: en segunda ronda del Masters 1000 de París de 2021 cuando “Charly” se impuso por 7-6 y 7-5. Y si nos vamos a sus duelos en pista dura, abierto o cubierto, el H2H se sitúa en un 7-2 para el pimentonero.
Hoy será su 16º partido en ATP con un 10-5 a favor de un Carlos Alcaraz, que, en las dos últimas temporadas, es el murciano el que se lleva el “gato al agua” con un 7-1 a su favor de forma contundente. Sin embargo, hoy parece que estamos en territorio del transalpino: pista dura e indoor. Pero no porque la historia no dice lo mismo…..
Tras el duelo de leyendas de la rivalidad para la historia de la trilogía formada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con algunos años puntuales de Andy Murray. Para la épica del tenis ya ha fraguado desde tres años a esta parte, este mano a mano entre el de El Palmar y el de San Cándido.
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se medirá al segundo en el Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner. Están ellos dos, luego los últimos latigazos de la dilatada carrera de Novak Djokovic, y después el abismo hasta divisar cualquier jugador que les pueda hacer frente.
Hola muy buenas tardes y sean bienvenido a la final de las finales de este 2025 en el mundo de la ATP. Hoy finaliza la temporada en el circuito, penúltima cita en el calendario tenístico antes de la Copa Davis, y lo hace con el epílogo de la ATP Finals. O lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del planeta frente a frente.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante
- 2 Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara
- 3 Un empresario de Alicante, a juicio por vaciar la empresa familiar y levantar una sociedad paralela con testaferros de confianza
- 4 El nuevo servicio de la Policía Local de Alicante ya está operativo
- 5 Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja
- 6 Rafael Bernabeu, el médico alicantino que soñó antes que nadie con la vida
- 7 La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante
- 8 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante
- 9 Los mayores de Alicante toman la plaza del Ayuntamiento
- 10 Carmen cumple 100 años y aún aguanta despierta hasta que termine de jugar el Real Madrid
-
Publicidad