En directo | Alcaraz - Sinner

Hoy será su 16º partido en ATP con un 10-5 a favor de un Carlos Alcaraz, que, en las dos últimas temporadas, es el murciano el que se lleva el “gato al agua” con un 7-1 a su favor de forma contundente. Sin embargo, hoy parece que estamos en territorio del transalpino: pista dura e indoor. Pero no porque la historia no dice lo mismo…..