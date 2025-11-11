Directo | Alcaraz - Fritz

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han medido previamente en cinco ocasiones, con cuatro victorias del murciano y una del norteamericano. Alcaraz ganó las tres primeras, cuartos de Miami en 2023, en la Laver Cup en 2024 y en semifinales de Wimbledon en 2025, la cuarta la ganó Fritz, en la Laver Cup también en este 2025. El último tiempo fue para Alcaraz, en la final de Tokio también en el vigente año.