Davidovich buscará el primer título de su carrera ante Fonseca

El trabajo duro de Alejandro Davidovich esta temporada está dando sus frutos y puede recibir el ansiado premio de su primer título este domingo en la final de Basilea, torneo de categoría 500. El malagueño se aprovechó de la retirada de Ugo Humbert (7-6 (4) y 3-1) y disputará el partido por el título contra la joven promesa Joao Fonseca, que doblegó en un competido encuentro a Jaume Munar (7-6 (4) y 7-5).

Para Davidovich esta es una oportunidad de oro para redondear el mejor curso de su carrera, que le ha asentado entre los veinte mejores tenistas del mundo. Será su cuarta final del año, tras las perdidas en Delray Beach frente a Miomir Kecmanovic, tras tener dos puntos de partidos, en Acapulco ante Tomas Machac y en Washington contra Alex de Miñaur, en la que dispuso de un 5-2 y tres puntos de partido en el tercer parcial.

El malagueño venció a Lorenzo Sonego en primera ronda, a Jenson Brooksby en segunda en casi tres horas, y ha enlazado en cuartos y semifinales dos retiradas rivales, la de Casper Ruud, exhausto tras ganar en Estocolmo la semana pasada, y la de Ugo Humbert, tocado en la cadera y en la espalda por su esfuerzo en Suecia.

Después de pedir atención médica en el primer y segundo set, y ceder el primer parcial en el desempate, Humbert decidió marcharse y dar vía libre a Davidovich en su camino a la final, la quinta de su carrera deportiva si a las ya mencionadas anteriormente se une Montecarlo 2022.

El triunfo le permite además pegar otro salto en su ranking y colocarse en su mejor posición histórica. Ocurra lo que ocurra este domingo será el número quince del mundo, en tanto que un triunfo le haría superar en la clasificación a Karen Khachanov y ponerse el catorce. Sin embargo, a falta de lo que ocurra en París, lo tiene prácticamente imposible para meterse en la Copa de Maestros de Turín y necesitaría varias bajas para poder lograr este objetivo.

Su rival en la final será Fonseca, que superó a un inspiradísimo Jaume Munar en tres sets. El balear peleó mucho, pero no pudo con Fonseca, que convirtió 39 golpes ganadores y remontó un 4-2 en contra en el segundo parcial. Este es el mejor resultado del brasileño desde que ganara el torneo de Buenos Aires a principios de año y la primera vez en su carrera que llega tan lejos en un ATP 500.

Tiene a su favor que se llevó el único precedente entre ambos, cuando Davidovich se tuvo que retirar en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati pese a que había ganado el primer set y el segundo marchaba igualado. El campeón se embolsará 470 000 euros.