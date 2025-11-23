Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pablo Carreño

---

Matteo Berrettini

---
Final | Copa Davis

Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini

Ya se conoce el orden de enfrentamientos de esta ronda final y abren fuego Pablo Carreño contra Matteo Berrettini. El segundo punto lo disputarán Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si hiciera falta, la pareja española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa Davis entre España e Italia. ¿Preparados? Comenzamos…

