Jaume Munar

40 3

Jiri Lehecka

AD 2
Cuartos

Directo | Munar - Lehecka

Icono40 - AD

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono

BOLA DE BREAK PARA MUNAR !!! La primera del partido...

Icono15 - 40

Jaume Munar no consigue superar la red con su volea

Icono15 - 30

Remate desde la red de Jiri Lehecka que no opciones a Jaume Munar

Icono0 - 30

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Sigue caminando con paso firme con su saque Jaume Munar. Ha salido con mucha determinación a pista el español y habrá que ver si puede comenzar a amenazar el servicio de su rival desde la zona de resto.

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 0

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 0

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

El revés de Jiri Lehecka se va fuera

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono15 - 40

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 30

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono0 - 15

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono

Buena noticia para Jaume Munar y es que apenas está sufriendo con sus turnos de saque. Bastante cómodo hasta el momento el tenista balear.

Icono2 - 1

[ SET 1 ]

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono30 - 0

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

El remate de Jiri Lehecka se va fuera

Icono

Buenas prestaciones también con su saque por parte de Jiri Lehecka en su primer turno de servicio del partido.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono15 - 40

La volea de Jiri Lehecka se va fuera

Icono0 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jiri Lehecka que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 30

Saque liftado de Jiri Lehecka, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Jaume Munar

Icono

Sólido Jaume Munar en su primer turno de saque del partido !!! Ha comenzado muy bien el tenista balear y, ovbiamente, la papeleta que tiene no es sencilla.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono30 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono0 - 15

Impresionante passing shot de Jiri Lehecka desde el fondo de la pista supera a Jaume Munar y le sirve para ganar el punto

Icono

El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.

Icono

Recordemos que este es el 10º enfrentamiento entre España y la República Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.

Icono

Jaume Munar y Jiri Lehecka se han enfrentado en dos ocasiones previas en partido oficial y el checo ha ganado esos dos duelos. Ambos fueron en 2024, en el torneo de Amberes y en el Masters 1000 de Shanghai, y en esos dos partidos el español no pudo conseguir ningún set.

Icono

Jiri Lehecka, por su parte, llega a este partido como número 17 del ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos torneos ATP a lo largo de su trayectoria, el último de ellos en este 2025, en Brisbane.

Icono

Jaume Munar ha participado en dos partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis y ha caído en los dos. Hoy, por lo tanto, busca su primera victoria en esta modalidad en el torneo.

Icono

Jaume Munar ha estado presente en las dos series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025 contra Suiza y Dinamarca, teniendo un papel destacado especialmente en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad.

Icono

Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.

Icono

Jaume Munar juega sin red de seguridad y está obligado a ganar en este partido para que España continúe con opciones en esta complicada serie después de que Pablo Carreño perdiera en el primer duelo contra Jakub Mensik.

Icono

Buenos días!!! Bienvenidos a la retransmisión del segundo partido de la eliminatoria entre España y la República Checa entre Jaume Munar y Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…

