Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
Pabo Carreño y David Ferrer, con gesto serio tras la derrota. Afp
Final

Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'

El romano derrota a Carreño en dos sets y acerca la tercera Copa Davis consecutiva a Italia

Enric Gardiner

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

Cuando Matteo Berrettini tiene uno de esos días al servicio es prácticamente imposible encontrar una fisura. El italiano, en una actuación fascinante al servicio, derrotó a Pablo Carreño (6-3 y 6-4) y deja a su equipo a un punto de lograr la tercera Copa Davis consecutiva.

El asturiano poco pudo hacer contra el servicio de Berrettini, que ganó el 83 % de primeros servicios (solo perdió seis puntos con este golpe), conectó trece saques directos y no permitió ni una sola bola de rotura. Así, en una pista de cemento y bajo techo, es imposible.

Y eso que Berrettini venía de hacer una temporada más que discreta, con solo seis victorias desde mayo y ante tenistas de a priori nivel inferior al suyo. Pero el de Roma se ha destapado en esta Copa Davis y ha ganado sus tres partidos sin conceder un solo set. Gracias a él, Italia no ha echado tanto de menos a Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, bajas de última hora del equipo capitaneado por Filippo Volandri.

A Berrettini solo le hizo falta un 'break' en cada set para inclinar a Carreño, que aunque estuvo estable, no tuvo resquicio para engancharse al encuentro.

En el primer parcial, Carreño aguantó el tipo hasta el 4-3, cuando permitió un 0-40 en el que, tras solventar las dos primeras bolas de 'break', se equivocó al elegir el lado para pasar a Berrettini y le entregó la rotura y el set. En el segundo, un tiro a la línea del italiano con 4-4 significó el 'break' definitivo y la claudicación del español, al que no se le puede reprochar nada esta semana.

La derrota obliga a España a ganar los dos siguientes puntos, el Jaume Munar-Flavio Cobolli y el dobles, en el que Marcel Granollers y Pedro Martínez se enfrentarán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Italia tiene a tiro su tercera Ensaladera consecutiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante activa el gran corte de tráfico por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas
  2. 2 Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA
  3. 3 Montaña rusa térmica en Alicante con la llegada de otra masa de aire «muy frío» la próxima semana
  4. 4 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista
  5. 5 Los dos pueblos de Alicante que lideran la subida del precio de la vivienda en España
  6. 6 Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2
  7. 7 El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas
  8. 8 La Aemet activará la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  9. 9 Cortes de luz en pleno centro de Alicante: una docena de calles se quedarán sin electricidad este domingo
  10. 10 El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Berrettini aleja a España de la 'Ensaladera'

Berrettini aleja a España de la &#039;Ensaladera&#039;