El mejor Pedro Acosta… y sin ganar

La trayectoria de Pedro Acosta ha sido fulgurante desde que se presentó al mundo en el circuito de Qatar en el año 2021. Con un desparpajo impropio de su edad, el jovencísimo murciano lideró su primer entrenamiento mundialista un viernes y en su primer domingo de carreras acabó segundo. Una semana después, también en el circuito de Lusail (en aquellos años de postpandemia se hacían estas cosas de repetir escenarios en fines de semanas consecutivos), nacía la leyenda del Tiburón de Mazarrón sumando su primer triunfo y con épica, ya que había salido del pit lane, después de una sanción en la calificación. Enlazó otros dos triunfos más en esos cuatro primeros grandes premios de su vida, para adjudicarse el título de Moto3 a la primera, en una hazaña propia de otros tiempos.

Su paso por la categoría de Moto2 no fue tan meteórico. Ganó en su octava carrera y el título en su segundo año; pero durante esas dos temporadas sumó un buen número de victorias. Sin duda, era el elegido. Uno de esos poquísimos predestinados cuya llegada a la clase reina de MotoGP en 2024 generaba ilusión y expectativas a partes iguales.

Se le puso la etiqueta de 'El nuevo Márquez' entre otras cosas porque tenía a tiro la posibilidad de superar alguno de los registros del mago de Cervera. Especialmente el del ganador más joven de una carrera MotoGP y, tras subir al podio en dos de sus tres primeros grandes premios con los mayores, parecía cuestión de tiempo. Pero esa victoria no llegó en una primera temporada en la que se acabó sumando errores propios de un rookie, combinado con una moto, la KTM, que no estaba al nivel de las todopoderosas Ducati.

La marca austriaca le promocionó en 2025 a su equipo oficial y le convirtió en su jefe de filas en MotoGP, con el que aspirar a todo. Pero desde el principio, volvieron a chocar con la realidad de que el proyecto naranja todavía estaba verde en comparación con el rojo de Ducati y, sobre todo, con un Marc Márquez estelar que no dio ninguna opción. Y cuando éste fallaba, ahí estaba Álex Márquez como su principal (y casi única) alternativa.

La reválida

Lo que parecía un año perdido ya a mediados de curso, dio un giro radical pasado el ecuador del campeonato. La KTM dio un paso adelante en lo técnico y el piloto dio dos en madurez y constancia. Consciente de las armas que tenía, Acosta comenzó a marcarse retos más realistas, pero alcanzables. Primero, estar regularmente en el top 5; luego, subir un paso más y luchar por el podio en cada GP. Y, una vez logrado todo esto, ya sí se podrá aspirar a la victoria.

Los números de Pedro Acosta demuestran que está cumpliendo todos estos pasos. Si en la primera mitad de temporada el de Mazarrón sumó un total de 99 puntos; en la segunda, y a falta todavía de un gran premio, acumula 186. Quitando a Marc Márquez de la ecuación, solo el italiano Marco Bezzecchi ha sumado más puntos (193) en esta parte de la temporada, batiendo a las dos Ducati de Álex Márquez (184) y Pecco Bagnaia (91). Y mientras en aquellas once primeras carreras no logró pisar el cajón, en las diez últimas suma un total de once entre sprint y carreras; y en los últimos cinco grandes premios no ha fallado con su cita con el podio.

«Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no frustrarnos. Sabemos lo que hay en casa, sabemos los puntos débiles que tenemos y estamos trabajando para ello. Es verdad que llevará tiempo, pero estamos cada vez más cerca. Estamos haciendo buenas carreras, muy maduras y de saber dónde estamos, Tenemos que seguir en esta línea, porque estoy mejorando mucho como piloto», comentaba el de Mazarrón después de subir al tercer escalón del podio el pasado domingo en Portimao.

Portugal fue, probablemente, su fin de semana más constante desde que es piloto de MotoGP. El sábado clasificó por primera vez este año en primera línea y fue segundo en el sprint a 120 milésimas del ganador, Álex Márquez. Y en la carrera dominical acabó tercero, de nuevo apretando en los giros finales al subcampeón de MotoGP, aunque esta vez lejos del triunfador, Marco Bezzecchi.

El italiano se convertía en el sexto ganador diferente en las seis últimas carreras. Desde que Márquez ganó en el circuito de Misano no se ha repetido vencedor en las citas dominicales: Bagnaia en Japón, Aldeguer en Indonesia, Raúl Fernández en Australia y Álex Márquez en Malasia. Una estadística que hace aún más inexplicable que Pedro Acosta no esté en esta lista. «He demostrado que cuando estoy, más o menos, en las mismas condiciones que los demás, puedo estar ahí, pero hay que saber cuál es mi sitio. Lo que te hará ganar algún día un campeonato es la constancia. Estar siempre en el podio o cerca del podio, y que los días malos no sean tan malos y no te frustren y te lleve a cometer un error más grande». La victoria llegará antes o después, pero es algo que al de Mazarrón ya no le quita el sueño.