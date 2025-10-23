Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Torrecilla: «Lo del match ball lo dijo la prensa, no el club»
Marc Márquez Afp
MotoGP

Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026

Los médicos recomiendan que permanezca durante cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación

Jesús Gutiérrez

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:39

Comenta

Marc Márquez no volverá a competir en el Mundial este año. El piloto español, campeón del mundo de MotoGP, será baja lo que queda de temporada después de haber pasado por el quirófano hace 10 días.

Tras las pruebas realizadas se confirma que la evolución de su lesión en el brazo derecho es «positiva» y que va «procediendo de forma normal». Sin embargo, los médicos recomiendan que permanezca durante cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación.

De esta forma, Márquez se perderá la cita posterior a la de Malasia, la de Portugal, algo que ya estaba casi seguro, pero, también, la de la Comunidad Valenciana -última prueba del año- y el test posterior, el del martes 18 de noviembre.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  3. 3 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  4. 4 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  5. 5 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  6. 6 Así detiene la Policía a dos fugitivos en plena calle de un municipio de Alicante
  7. 7 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico
  8. 8 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante
  9. 9 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  10. 10 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026

Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026