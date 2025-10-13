Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Marc Márquez Afp
MotoGP

Marc Márquez pasa finalmente por el quirófano

El nueve veces campeón mundial ha sido operado en Madrid porque su hombro derecho no mostraba «signos suficientes de estabilización».

Jesús Gutiérrez

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:14

Comenta

Marc Márquez no ha podido esquivar el quirófano. El nueve veces campeón mundial de motociclismo se cayó en el último Gran Premio de Indonesia tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la primera curva de la carrera del domingo. yLos servicios médicos del circuito le diagnosticaron una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho.

Afortunadamente, la lesión no tenía que ver con la que le atormentó (en la misma extremidad) durante los últimos años tras el brutal accidente en Jerez en el inicio de la temporada 2020 de MotoGP.

Aunque en un primer momento, los médicos decidieron nque no sería necesario que el de Cervera pasara por el quirófano, han cambiado de opinión al observar que la evolución de la dolencia del corredor español no era la deseada. En un escueto comunicado, Ducati ha expuesto la decisión adoptada con respecto al líder de la clase reina.

«Tras una revisión de su lesión en el hombro derecho, Marc Márquez ha sido operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mismo equipo médico que le había examinado siete días antes determinó que la fractura coracoidea y el daño ligamentario no mostraban signos suficientes de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder a la estabilización quirúrgica y reparar los ligamentos acromioclaviculares», señala la nota oficial.

Ahora la duda es saber si el '93' volverá a subirse a su Ducatti esta temporada. De momento seguirá «con su proceso de recuperación, y su evolución determinará el momento de su regreso a la competición». Casi seguro que se perderá la carrera de este fin de semana en Australia y la siguiente en Malasia y habrá que ver qué ocurre con los dos últimos Grandes Premios de Portimao y Valencia.

