El mejor Norris aparece cuando más lo necesitaba

David Sánchez de Castro Domingo, 26 de octubre 2025, 20:36

Si Lando Norris tiene que elegir una carrera de este año, esa sería el GP de México. El británico sale del tumultuoso Autódromo Hermanos Rodríguez líder, por solo un punto, después de arrasar de principio a fin en la carrera del domingo. La manera de dominar fue tal que ni siquiera perdió posición en boxes frente a los rivales que le acompañaron en el podio, Charles Leclerc y Max Verstappen, que lucharon hasta los metros finales. Además de Norris, el gran ganador de esta carrera fue el neerlandés, que sale de México con cuatro puntos menos de desventaja de los que tenía y ahora son 36 los que cede con Norris y 37 con Piastri, que finalizó en un insuficiente quinto puesto, justo detrás de un heroico Bearman con el Haas.

Los dos españoles acabaron antes de tiempo su participación aquí. Fernando Alonso abandonó por avería y Carlos Sainz, aunque intentó llegar al final, tras ser sancionado dos veces por problemas en el limitador en boxes se vio obligado a dejar su coche tirado. Y, sin querer, provocar un coche de seguridad virtual que puede ser determinante para la lucha por el título.

Una de las claves de la arrancada era ver si en Ferrari podían aprovechar la larga recta hasta la primera curva para intentar quitarle el primer puesto a Norris. El británico podía haber claudicado si los de la Scuderia supieran ver lo que tenían que hacer. Y es que Hamilton no tuvo su mejor día. El heptacampeón se topó con Leclerc en la recta, fue incapaz de acercarse a Norris y al final el que acabó pagándolo fue Verstappen, que intentó pescar con adelantamiento por fuera y se vio fuera de la pista.

El gran beneficiado de esto fue Norris, que sostuvo el liderato y se libró de todos los líos. Porque haberlos, haylos. Sobre todo porque Hamilton decidió seguir siendo protagonista. No se había llegado a la vuelta 10 cuando el de Ferrari y su viejo enemigo Verstappen se pusieron rueda a rueda, hasta que Hamilton tuvo que claudicar e irse fuera de pista. El problema es que no regresó por donde debía, así que los comisarios —que se ganaron el sueldo sobradamente— decidieron meterle 10 segundos de castigo que, a la postre, hicieron que sus opciones del primer podio en Ferrari se fuese por la alcantarilla.

Fue una carrera muy perra para Hamilton, que acabó desquiciado y provocó que los jueces tuvieran trabajo extra. Uno de los ganadores de estos incidentes fue el inesperadísimo Oliver Bearman, que con su Haas llegó a estar cuarto y soñó con un podio hasta el final de la carrera.

Sainz, penalizado; Alonso, perjudicado

La lucha abajo dejó también refriegas por todas partes. Carlos Sainz fue sancionado dos veces: primero con cinco segundos, ya que no le funcionó el limitador de velocidad en la primera parada de boxes, y después con un 'drive through' por repetir en la segunda. Le costó muy caro.

También en boxes perdió un tiempo clave Fernando Alonso, en este caso por una rueda que no quería entrar. El gesto del asturiano levantando el dedo pulgar fue toda una premonición irónica: porque el coche no iba bien.

Y es que después de verse con un ritmo paupérrimo por la zona trasera de la parrilla, superado incluso por momentos por el paupérrimo Lance Stroll —que dejó un absurdo trompo como su mejor actuación de la carrera—, se vio forzado a meter su AMR25 en boxes para retirarse por tercera vez esta temporada. No fue el final del gran premio que esperaba.

Bearman, inesperado

Con Norris escapándose de manera imposible para sus rivales y Leclerc siguiéndole, la noticia estuvo en el tercer puesto del cajón. Y es que con todo el lío arriba, unido a una estrategia más que óptima y a una buena dosis de suerte porque no tenía tantos rivales delante, el gran agitador fue Oliver Bearman. El semidebutante de esta temporada se vio, además, beneficiado por la lucha interna y un tanto absurda que vivieron Russell y Antonelli, que no tuvo una carrera nada fácil. El joven italiano se vio peleando con Piastri, que llegaba por detrás con ansia y necesidad de intentar minimizar la pérdida de puntos con respecto al ganador —y gran enemigo— Norris. Se la jugó en boxes y le salió bien, pese a que inicialmente parecía una mala idea entrar a cambiar ruedas a la vez que el de Mercedes. Piastri necesitaba llegar al menos quinto para considerar este GP como mínimamente aceptable.

La pelea por el tercer puesto se decidió por pura estrategia. Verstappen decidió dar casi treinta vueltas con los neumáticos blandos, toda vez que la temperatura fue más baja de la esperada. Así, el tetracampeón se vio muy fuerte para evitar que Bearman lograra su primer podio, aunque los aficionados le honraron eligiéndole el piloto del día.

Los últimos giros de carrera fueron de infarto. Verstappen se jugó el todo por el todo por intentar cazar a Leclerc, mientras en paralelo hacía lo propio Piastri con Bearman. Si el australiano de McLaren lo hubiera logrado, el liderato hubiera sido aún suyo. Y cuando lo estaba cocinando… abandonó Sainz. El Williams se quedó tirado en una escapatoria, lo que provocó que los comisarios desplegaran un coche de seguridad virtual. Cuando se reanudó apenas dio tiempo a que rodaran dos o tres curvas, lo que impidió cualquier adelantamiento. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera repetido lo de Abu Dabi 2021 y hubieran sacado bandera roja para dar una única vuelta?

