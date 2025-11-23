Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las temperaturas mínimas dejan un salto térmico de vértigo en Alicante con -0,8 grados y casi doce en tan solo 22 kilómetros

Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

El asturiano se lamenta del resultado pero también de las condiciones en las que han disputado el GP de Las Vegas

David Sánchez de Castro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

La clasificación bajo la lluvia había alimentado la esperanza, pero el domingo devolvió a Fernando Alonso y a Aston Martin a una realidad conocida. Séptimo en la parrilla, 13º en meta: uno de los circuitos más adversos para el AMR25 volvió a dictar sentencia. La salida marcó el primer golpe. Una colada de Liam Lawson arrastró a Piastri, Leclerc y al propio Alonso, que cedió tres posiciones en un instante. «Mi salida fue buena, pero Liam iba por dentro y sacó de la pista a Piastri, a Leclerc y a mí. No sé si fue investigado», lamentó. El coche, aseguró, «no tenía daños», pero poco importaba: «No teníamos ritmo… No fuimos lo suficientemente rápidos para merecer los puntos». «Es de esas cosas que pasan cada cierto tiempo. Hoy se ve un poco más el mérito de clasificar 7º con este coche», lanzó.

Luego llegaron los coches que alargaron sus paradas, los Haas ganando terreno y un Aston Martin sin velocidad punta para defenderse. «Pelear en la pista era complicado. Volveremos a intentarlo la semana que viene», resumió el asturiano, consciente de que su 13º puesto era, simple y llanamente, lo que había.

Pero la verdadera descarga llegó después. Alonso puso en cuestión dos pilares del GP de Las Vegas: la pista y su ubicación en el calendario. «El circuito es divertido, porque es de alta velocidad. Pero el tipo de asfalto no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Es demasiado deslizante, no hay agarre y está extremadamente bacheado. En el límite de ser inseguro correr», advirtió. Y fue más allá: «La posición en el calendario es difícil. Venimos de Brasil, ahora 17 horas de avión a Qatar… No creo que ningún otro deporte lo aceptara».

Como remate, dejó una reflexión que apunta directamente al corazón del espectáculo: «Si hacemos esta carrera porque es el fin de semana más tranquilo en Las Vegas, entonces deberíamos hacer Mónaco en febrero. Hay cosas que debemos pensar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA
  2. 2 Alicante activa el gran corte de tráfico por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas
  3. 3 El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas
  4. 4 Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2
  5. 5 Montaña rusa térmica en Alicante con la llegada de otra masa de aire «muy frío» la próxima semana
  6. 6 El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025
  7. 7 Cortes de luz en pleno centro de Alicante: una docena de calles se quedarán sin electricidad este domingo
  8. 8 Los dos pueblos de Alicante que lideran la subida del precio de la vivienda en España
  9. 9 La muñeca de la Princesa Leonor hecha en Alicante arrasa y agota existencias mucho antes de su lanzamiento
  10. 10 El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»

Alonso estalla en Las Vegas: «El asfalto roza lo inseguro»