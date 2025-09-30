El mejor vóley playa de España vuelve a Alicante con los Costa Blanca Beach Games La Playa de San Juan acoge, del 2 al 5 de octubre, una prueba tres estrellas del Circuito Nacional

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 16:40

La Playa de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del vóley playa nacional una vez más con motivo de la quinta edición de los Costa Blanca Beach Games. Alicante acogerá, del 2 al 5 de octubre, una prueba tres estrellas del Circuito Nacional de Vóley Playa en un estadio construido sobre la arena para la ocasión con capacidad para 300 espectadores. La entrada es gratuita todos los días, incluido el domingo, cuando se disputarán las finales a las 14:00 horas.

La quinta edición de los Costa Blanca Beach Games ha sido presentada este martes en la Playa de San Juan, frente al restaurante Niza, en un acto que ha contado con la presencia del concejal de Deportes, Manuel Villar; el director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo; el presidente de la Asociación de Turismo Costa Blanca, Francisco Fresno; y el presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, Arturo Ruiz.

La prueba tres estrellas del Circuito Nacional de Vóley Playa (CNVP) se disputará tanto en categoría masculina como femenina y en ella participarán las mejores parejas de España, con gran presencia de deportistas internacionales. A la puesta de largo de los Costa Blanca Beach Games también acudieron dos parejas alicantinas que figuran en el cuadro principal de la competición: Roberto Sanfélix y Dani Moreno; y Helena Llinares y Uxue Cuadrado.

En la competición femenina toman parte jugadoras del nivel de Agnieszka Adamek, Elene Svidorova, Nazaret Florián, Ana Vergara, Kadri Puri, Erika Kliokmanaite, Elba Páez o Daniela Andreu, mientras que en la masculina destacan los nombres de Slava Karvatskyi, Isaac Levinson, Pablo Pérez, Nazan Mathos, Manuel de Amo o Blai Vilanova.

Al margen de la prueba tres estrellas del CNVP de vóley playa, los Costa Blanca Beach Games también incluirán exhibiciones de otros deportes.