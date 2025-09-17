Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
maqueta de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 COI

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La cita olímpica se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026

C. P. S

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:04

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una cita que se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026. El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, el suizo Christophe Dubi, confirmó este miércoles que que Israel no será excluido porque «respeta la Carta Olímpica», el documento oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) que aúna los principios fundamentales del olimpismo.

Además, quiso aclarar que la situación que viven Israel y Palestina es «un caso es diferente al de Rusia y Bielorrusia». «Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados», añadió.

En una carta enviada a la agencia de noticias EFE y recogida por varios medios, el COI recordó que durante los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas israelíes y los palestinos «convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica». «Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas», señala.

El COI reconoce al Comité Olímpico Palestino desde 1993, y sus atletas compitieron por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Verano en Atlanta 1996. En el caso de Israel, obtuvo reconocimiento en 1952.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026