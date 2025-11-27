Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. Agencias
Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

El delantero portugués del Al Nassr se convierte en accionista de WOW FC

C. P. S.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

Dos de los deportistas con mayor impacto mediático unen fuerzas, marcando un hito en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Cristiano Ronaldo se ha convertido en accionista de WOW FC, la compañía líder de las MMA en España.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», ha señalado el delantero del Al Nassr al anunciar una alianza que está llamada a marcar un antes y un después en esta disciplina.

WOW FC ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show, según destaca la compañía que tiene a Ilia Topuria como rostro más visible. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, «estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate», remarca.

La incorporación de Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más populares del planeta, contribuirá a acelerar la expansión global de WOW FC y reforzará su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural 'mainstream' en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros territorios, espera la compañía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  2. 2 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  3. 3 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  4. 4 Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  7. 7 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9 Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante
  10. 10 EN DIRECTO | Vox confirma que votará a Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria