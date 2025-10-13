Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Encuentro entre el Horneo EÓN Alicante y el Antequera, en Asobal. Shootori

Alicante acogerá del 5 al 7 de junio la fase final de la Copa del Rey de balonmano 2026

El Horneo EÓN tiene plaza asegurada por ser anfitrión junto con el FC Barcelona como campeón y otros seis de los mejores equipos de España

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Alicante acogerá del 5 al 7 de junio del próximo año la fase final de la Copa del Rey de balonmano, donde los ocho mejores equipos del país pelearán por el torneo. Solo dos conjuntos tienen el pase garantizado: el FC Barcelona como vigente campeón y el Horneo EÓN Alicante como anfitrión. Las otras seis plazas se las disputarán 24 equipos: los 16 de la División de Honor Plata Masculina, entre los que figura la Fundación Agustinos Alicante, y ocho de la máxima categoría, la División de Honor.

Es la segunda vez que Alicante acoge la final de la competición copera en su historia. La anterior ocurrió en 2018, en la que se impuso el equipo blaugrana en el Pitiu Rochel.

La celebración de la fase final de la Copa del Rey de balonmano devuelve a la ciudad la vieja ilusión por este deporte, que tantos éxitos le ha dado. Además de su equipo de élite, el Horneo EÓN, en Asobal desde esta temporada, tiene una de las mejores canteras de España en el colegio Agustinos.

Pero, sin duda, si hablamos de balonmano en Alicante hay que citar el mítico Calpisa, uno de los clubes más laureados de España en la década de los 70. Ganador de diversos títulos de Liga y Copa del Rey, alcanzó su mayor gesta al conquistar la Recopa de Europa en 1980.

Palmarés

El torneo del KO que se decidirá en junio en la capital alicantina tiene un gran dominador, el Barça, que atesora 29 títulos coperos, seguido del Atlético Madrid, con 10; Calpisa, con cinco entorchados; y Granollers y Ciudad Real, con tres. Bidasoa Irún, Teka Cantabria, San Antonio, Valladolid, BM Atlético Valladolid y Selección de Madrid, suman dos títulos; y cierran el podio de campeones, Ademar León, Alzira, Marcol, Sabadell, y las Selecciones de Guipúzcoa y Barcelona, con un título.

Albergar la fase final de la Copa de Rey es el último paso de Alicante por volver a asumir un rol protagonista en el balonmano español. «Es una gran noticia para Alicante este reencuentro con la élite del balonmano español porque se trata del deporte que más glorias ha dado a nuestra ciudad desde los tiempos del Calpisa», ha destacado el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

«Queremos que la ciudad siga siendo un referente del deporte del primer nivel y esta fase final de la Copa del Rey en junio próximo le dará continuidad a otras competiciones de gran altura como la primera Maratón Elche-Alicante, la Gran Carrera del Mediterráneo o el tercer ATP Challenger de tenis Montemar», ha añadido.

