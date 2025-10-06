Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

SORTEO PATROCINADO POR TCL

Gana una entrada doble para ver el España vs Georgia en Elche el próximo sábado

Tan solo tienes que rellenar el formulario de abajo

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:23

El próximo 11 de octubre a las 20:45 hroas, tendrá lugar una nueva cita deportiva para las clasificatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que España se enfrentará a Georgia. El partido tendrá lugar en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

Desde TODOAlicante, nos unimos a TCL, 2ª marca mundial de televisores y la 3ª marca de televisores en España, para invitar a nuestros lectores a esta experiencia, sorteando tres entradas dobles, de forma que las personas ganadoras puedan asistir al partido con quien deseen. Tienes hasta el jueves 9 de octubre a las 12 del mediodía para participar. Es muy sencillo: solo tienes que rellenar el siguiente formulario con datos veraces.

TCL, Patrocinador Oficial de la Selección Española de Futbol y de los Juegos Olímpicos

TCL, líder en electrónica de consumo y segunda marca mundial de televisores, es Patrocinador Oficial del equipo desde el pasado 2023 hasta el próximo 2026.

TCL y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) oficializaron el pasado 2023 el acuerdo por el que la marca de electrónica se convierte en Patrocinador Oficial de la Selección Española hasta 2026. Con este acuerdo, TCL pasó a formar parte del grupo de empresas patrocinadoras de la RFEF, y tendrá presencia de marca en los partidos de la Selección organizados por la misma.

Por otro lado, TCL ha inciciado en 2025 un acuerdo con el comité olímpico internacional, por el que también estará presente en los JJOO hasta 2032, impulsando la innovación y acercando el entretenimiento a la vida diaria de las personas.

