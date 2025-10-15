Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo
Vinicius celebra un gol reciente de Brasil ante Corea del Sur. EFE

Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos con su fiesta de cumpleaños

En torno a 500 invitados, entre ellos el también madridista Camavinga, acudieron al evento organizado por el astro brasileño en Río de Janeiro para conmemorar su 25 aniversario

C. P. S.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:16

Vinicius ha sido procesado en la Justicia brasileña por una supuesta «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, según han confirmado este miércoles fuentes oficiales citadas por el diario O Globo.

El caso se tramita en un juzgado especiao de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes. Según el denunciante, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, provocó mucho ruido y rompió el sosiego en el vecindario.

Personada en el lugar de los hechos, la Policía Militar constató la música a todo volumen y el griterío, y pidió a los asistentes que bajaran el nivel de sonido. En un primer momento, Vinicius y sus invitados acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, «el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto», de acuerdo con el relato del denunciante.

La audiencia preliminar sobre el caso está prevista para el 6 de noviembre y, según la legislación brasileña, la «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» está castigada en Brasil con una pena de entre quince días y tres meses de cárcel, o el pago de una multa.

Según O Globo, Vinicius montó una macrofiesta para celebrar su onomástica que incluyó conciertos, entre ellos uno del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y hasta atracciones típicas de un parque de atracciones. El evento reunió 500 invitados, entre ellos el centrocampista francés Eduardo Camavinga, compañero de Vini en el Real Madrid, y otras celebridades, como la cantante brasileña Anitta, una de las máximas representantes del reguetón latinoamericano tan de moda hoy.

