Thomas Partey, a la salida del juicio. Reuters

Thomas Partey se declara inocente de los cargos de presunta violación y agresión sexual a tres mujeres

El centrocampista del Villarreal, que está en libertad bajo fianza, acudió a declarar este miércoles en Londres y será juzgado el próximo mes de noviembre de 2026

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:41

El centrocampista ghanés Thomas Partey, que jugó este martes con el Villarreal ante el Tottenham en la primera jornada de la Liga de Campeones, acudió este miércoles a declarar en el juzgado y se declaró inocente de los cargos de violación presuntamente contra dos mujeres y de agresión sexual a una supuesta tercera víctima.

El jugador, de 32 años y que no será juzgado hasta el 2 de noviembre de 2026, está acusado de varios delitos que presuntamente tuvieron lugar entre 2021 y 2022, cuando jugaba en el Arsenal. Partey solo habló en el juzgado para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y su declaración de inocencia durante una breve audiencia en Southwark Crown Court .

Al término de la vista, el juez Christopher Hehir tomó la palabra. «Entiendo que es mucho tiempo por delante. Como comprenderá, los tribunales de la Corona tienen un enorme volumen de trabajo atrasado, lo que significa que los juicios tardan mucho en celebrarse. Debido a que usted tiene la libertad bajo fianza en la práctica está sentado detrás de una cola de personas en la cárcel que están a la espera de ser juzgados», explicó sobre el tiempo que resta hasta la fecha de celebración del juicio.

El juez concedió la libertad bajo fianza a Partey en una vista anterior, bajo una serie de condiciones: no puede ponerse en contacto con ninguna de las tres mujeres y debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional.

