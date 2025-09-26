Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Sergio Busquets jugando con la Selección Española en Qatar EP

Sergio Busquets anuncia su retirada

A finales de año, el futbolista se despedirá del fútbol profesional, una situación sobre la que se siente «muy efliz y orgulloso»

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55

El español Sergio Busquets pondrá punto y final a su carrera como futbolista profesional a finales de este año, cuando concluya la actual temporada de la MLS con el Inter de Miami, según ha anunciado en vídeo que ha publicado en sus redes sociales. «Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego», ha afirmado el futbolista.

Busquets ha asegurado también que deja el fútbol profesional «muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido». «Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé», ha añadido.

Llegó al primer equipo del Fútbol Club Barcelona durante la temporada 2008-09, cuando tenía 20 años, de la mano del entonces entrenador blaugrana Josep Guardiola. Fue clave en el que es considerado como el mejor Barça de la historia junto a otros jugadores como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. De hecho, en su anuncio, Busquets ha aludido al que fue su equipo durante mucho tiempo. Quince temporadas en total, un tiempo en el que se convirtió en el jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Barça, solo por detrás de Messi y Xavi.

«Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos unicos en el Camp Nou que jamás olvidaré», ha dicho. A sus espaldas, carga con 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

