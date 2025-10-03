De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

Javier Varela Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Lamine Yamal monopolizó la rueda de prensa de Luis de la Fuente tras dar la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026. Hasta nueve preguntas de las quince que le formularon al seleccionador tuvieron el protagonismo del futbolista del Barcelona. Su convocatoria parecía incuestionable, pero las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», dijo el técnico riojano con cierto sabor a mensaje al alemán.

«Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los jugadores», dijo De la Fuente sobre lo que dijo Flick de que en la selección no se «cuidaba a los jugadores». «Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así. Pero sin más, cada uno dice lo que tenía que decir», añadió con un tono tenso que fue en aumento con el paso de los minutos. Se notó en su tono, con alguna conversación acalorada con algún periodista, que le obligó a reivindicar los próximos compromisos de la selección para dejar de lado la polémica con lamine. «Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick», dijo de forma enérgica. «Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto», quiso zanjar el seleccionador.

No lo consiguió De la Fuente, que tuvo que seguir respondiendo preguntas, cada vez con menos ganas y más cortante: «Yo siempre cuento la verdad», dijo con gesto serio al ser preguntado si Lamine había jugado con dolor. «Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Qué luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé», añadió.

