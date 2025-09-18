España vuelve a ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA

David Hernández Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Once largos años han pasado desde que España dejó de ser la mejor selección del mundo según el ranking FIFA, pero este jueves esa racha se acabó y La Roja vuelve a estar en la cima del fútbol. El triunfo en la pasada Eurocopa y el desempeño en la última Liga de Naciones, en la que La Roja fue subcampeona, impulsaron a España a lo más alto de la clasificación, aunque las goleadas sobre Bulgaria y Turquía en esta ventana internacional fueron el empujón final. Salvo sorpresa, la selección dirigida por Luis de la Fuente debería mantenerse en ese primer puesto hasta el inicio del Mundial de 2026. Este registro guarda su infortunio, ya que nunca ganó la Copa del Mundo el equipo que ocupaba ese lugar justo antes del torneo.

La que era hasta ahora líder del ranking FIFA, Argentina, cayó al tercer puesto tras el pinchazo sufrido en Ecuador, en un encuentro realmente intranscendente en el que jugaron los menos habituales. El funcionamiento de este tipo de clasificaciones es algo complejo, ya que la Albiceleste es la actual campeona del mundo, además de alzarse con las últimas dos ediciones de la Copa América, emulando lo que hizo España entre 2008 y 2012. Incluso dominó con puño de hierro la fase de clasificación a la próxima cita mundialista, con nueve puntos de diferencia respecto al segundo, que casualmente fue Ecuador.

Francia logró arrebatar a Argentina la segunda plaza gracias a las victorias frente a Ucrania e Islandia. La selección de Didier Deschamps, subcampeona del mundo en 2022, ha sido víctima de España tanto en 2024 en la Eurocopa -semifinales- como este año en la Nations League, también en la penúltima ronda. Dichos resultados marcaron la diferencia entre ambas selecciones, separadas por cinco puntos. Portugal, campeona de la Liga de Naciones, asciende al quinto lugar adelantando a la Brasil de Ancelotti, aunque queda por detrás de Inglaterra, que se afianza en el cuarto lugar. Cierran el top 10 Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.

Travesía por el desierto

La generación dorada española que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012, junto al Mundial de 2010, protagonizó una de las mayores hegemonías de la historia en el fútbol de selecciones. El desastre del Mundial de Brasil en 2014 supuso el cierre más duro posible para unos jugadores que fueron incapaces de seguir más tiempo en la cima. Se puso fin a casi 1.500 días de dominio español y desde entonces las cosas no fueron nada bien. La Eurocopa de 2016 fue otra decepción en la que La Roja no pudo pasar de octavos contra una floja Italia.

En 2018 parecía que era posible el resurgimiento, con una etapa muy dominante de Julen Lopetegui, pero la destitución a días del Mundial por su acuerdo con el Real Madrid esfumó el sueño. En la Eurocopa de 2021, el equipo no brillaba en exceso aunque se plantó en semifinales contra Italia, pero los penaltis establecieron un cruel final. En Catar todo salió mal y, de nuevo, la lotería de los once metros sentenció a España en octavos contra Marruecos. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. La Roja llegó a la Eurocopa de 2024 sin ser candidata ni estar en los carteles publicitarios del torneo, y sin embargo dominó a todas las grandes selecciones para alzarse con su cuarto trofeo europeo. Actualmente mantiene su gran momento de forma y la forma de jugar refleja porqué es la selección número uno del ranking FIFA.

Ranking FIFA

1. España: 1875.37 Puntos

2. Francia: 1870.92

3. Argentina: 1870.32

4. Inglaterra: 1820.44

5. Portugal: 1779.55

6. Brasil: 1761.6

7. Países Bajos: 1754.17

8. Bélgica: 1739.54

9. Croacia: 1714.2

10. Italia: 1710.06.