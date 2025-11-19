De la Fuente, sobre la Finalissima: «Esperemos contar con todos»

Óscar Bellot Sevilla Martes, 18 de noviembre 2025 | Actualizado 19/11/2025 00:34h. Comenta Compartir

Fiesta incompleta para Luis de la Fuente, cuya España logró el billete para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un empate ante Turquía en Sevilla, resultado que sabe a poco después de una fase clasificatoria inmaculada. «En cualquier caso, aunque no lo parezca estoy feliz por la clasificación y la racha de 31 partidos oficiales seguidos sin perder», comenzó explicando el entrenador riojano en relación al objetivo conseguido y una sucesión de duelos sin derrota con los que su equipo iguala una plusmarca en poder de Italia. «No está mal que de vez en cuando este Pepito Grillo nos recuerde que esto es muy difícil», valoró a continuación sobre el aviso a los suyos en forma de igualada.

El seleccionador español terminó el partido enfadado y pareció negar el saludo al cuarto árbitro por el gol anulado a Baena 'in extremis'. «No me he dado cuenta», explicó en este sentido. De la Fuente confía en reducir el número de bajas de las últimas ventanas y encarar el reto de la Finalissima ante Argentina, vigente campeona mundial y de América, con todas sus armas. «Queda mucho hasta marzo, tenemos muchísima ilusión pero hay mucho trabajo por hacer y tiempo para pensar muchas cosas y poner las bases para afrontar esa competición. Esperemos contar con todos los futbolistas para llevar a los mejores jugadores que tenemos en España e intentar competir para ganar esta competición», dijo.

«La parte positiva de las bajas es la posibilidad que abren a otros futbolistas para reivindicarse y ver reconocidos su trabajo y su trayectoria», añadió en referencia a las ausencias, poniendo de relieve una visión optimista frente a las adversidades. De uno de esos meritorios, Samu, valoró la energía y el derroche de esfuerzo a pesar de que el delantero del Oporto no termine por estar acertado de cara a la puerta rival con La Roja.

Por su parte, Aleix García, mediocentro titular en La Cartuja en sustitución de Martín Zubimendi, valoró el juego del equipo a pesar del empate, a su juicio insuficiente para los méritos del equipo español: «Sabíamos que lo teníamos prácticamente hecho, queríamos dedicarle la victoria a nuestra afición. Hemos creado muchas ocasiones, no quería entrar, yo creo que el equipo hoy era justo vencedor».