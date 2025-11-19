Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores de Curaçao celebran la insólita clasificación al Mundial. AFP

Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial

Hay cuatro debutantes entre los 42 equipos ya clasificados, a falta de los últimos seis puestos por la repesca, y muchos regresos sonados

David Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:56

Comenta

Curaçao, un país caribeño formado por una isla de 155.000 habitantes y una extensión 444km2 -un tamaño algo inferior al de Ibiza- se convierte en el país más pequeño del mundo en alcanzar la fase final de un Mundial superando los registros poblaciones de Islandia en 2022 -331.000- y los de Cabo Verde en superficie -4000km2-, también debutante en la próxima edición. «No nos importa quien nos toque, que vengan todos. Nosotros ya hemos ganado el Mundial», exclamó el presidente de la federación de fútbol de Curaçao Gilbert Martina.

La clasificación tuvo lugar tras un histórico empate a 0 en Jamaica, selección que necesitaba ganar para arrebatarle este puesto, pero que no fue capaz de superar la muralla planteada por el cuadro visitante. Este logro insólito es una carambola producida a través de la ampliación de equipos que participarán en la cita mundialista -de 32 a 48-, además de que los tres anfitriones pertenecen a dicha confederación.

En cuanto a Curaçao, este país perteneciente al archipiélago de las Antillas fue una colonia de Países Bajos hasta hace apenas 15 años, cuando logró su independencía para convertirse en un país autónomo dependiente de los europeos. Cuentan con gobierno propio, aunque comparten jefe de estado con Países Bajos. Todos los habitantes tienen pasaporte neerlandés y los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea por ende.

Lo curioso es que los 23 jugadores que conformaron la convocatoria nacieron en el territorio europeo y no en el continente americano. Sus jugadores pertenecen principalmente a la liga holandesa, aunque los hay en más países. Su delantero esta jornada, Jurgen Locadia, milita en el Intercity, club alicantino de Segunda RFEF, la cuarta división española. Sustituyó por lesión al único futbolista de Curaçao que nació en la isla, Tahith Chong, perteneciente al Sheffield United de la segunda categoría inglesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  3. 3 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  4. 4 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  5. 5 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  6. 6 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  7. 7 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  8. 8 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  9. 9 Feijóo anuncia que Mazón también dejará de presidir el PPCV
  10. 10 La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial

Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial