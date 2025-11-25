Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristiano Ronaldo, tras su expulsión ante Irlanda. Clodagh Kilcoyne / Reuters

Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial

El astro luso fue sancionado con un solo partido después de prominar un codazo al irlandés O'Shea, castigo que ya cumplió en el último duelo clasificatorio frente a Armenia

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Sanción mínima para Cristiano Ronaldo, que respira pues podrá estar en el debut de Portugal en el Mundial después de ser sancionado con solo un partido por prominar un codazo al defensa Dara O'Shea durante el partido de clasificación entre el combinado luso y la selección de Irlanda, que se impuso por 2-0 en Dublín gracias a un doblete del delantero Troy Parrott.

El jugador del Al-Nassr saudí ya cumplió este castigo en el último encuentro clasificatorio del combinado dirigido por Roberto Martínez, frente a Armenia, por lo que más allá de una hipotética amenaza de dos partidos más en caso de comportamiento negativo, tiene vía libre para ser partícipe del estreno portugués en la cita planetaria del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, que será la sexta en la carrera del futbolista de Madeira.

Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego del Irlanda-Portugal, tras una acción que el árbitro sueco Glenn Nyberg castigó con cartulina amarilla antes de la intervención del VAR para recomendar una expulsión acorde a la agresión. Se trató de su primera roja directa en 226 partidos con la selección lusa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  2. 2 La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades
  3. 3 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  4. 4 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  5. 5 El Hércules se pone manos a la obra con la renovación de Nico
  6. 6 Pederastas, asesinos y capos de la droga: estos son los diez fugitivos más buscados de España
  7. 7 Muerde a un agente cuando iba a ser arrestado por tráfico de drogas
  8. 8 Un nuevo crucero saldrá desde Alicante a partir de abril del 2026
  9. 9 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  10. 10 Las obras de la primera supermanzana de Alicante arrancarán los próximos días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial

Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial