Movistar+ y DAZN seguirán emitiendo la Liga hasta 2032

C. P. S. Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

Movistar+ y DAZN seguirán emitiendo los partidos de Primera hasta 2032, después de que ambas operadoras se hayan adjudicado los lotes que LaLiga sacó a concurso para las temporadas que van desde la 2027-28 hasta la 2031-32. La venta del nuevo paquete de derechos televisivos se ha cerrado con los mismos adjudicatarios, pero con un importante incremento en el dinero que obtendrán los clubes por el lote, el cual pasa de los 990 millones anuales que venían percibiendo actualmente por la venta centralizada de los derechos televisivos, cifra que se mantendrá vigente hasta el término de la campaña 2026-27, hasta los 1.050 millones que recibirán una vez entre en vigor el nuevo contrato el inicio del curso 2027-28.

Serán un total de 5.250 millones, un 6% de incremento respecto a la cantidad estipulada en el anterior ciclo (2022-2027), los que Movistar+ y DAZN pagarán a LaLiga por la emisión de los partidos de Primera correspondientes a las cinco campañas que comprende el nuevo acuerdo, el cual consolida a ambas operadoras como socios estratégicos. A esa cifra hay que sumar 650 millones en el segmento HORECA (hostelería), 175 millones por LaLiga Hypermotion y 60 millones correspondientes a derechos en abierto y resúmenes.

De esta forma, Movistar+ emitirá cinco partidos cada jornada y DAZN ofrecerá otros cinco, manteniéndose la fórmula que se implementó al inicio de la campaña 2022-23. La única novedad que ofrece el nuevo acuerdo es que Movistar+ ya no dispondrá de ninguna jornada en exclusiva (actualmente tenía tres), por lo que el reparto queda totalmente equilibrado.

El valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga ascenderá a 6.135 millones de euros en el ciclo 2027/28-2031/32, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al periodo anterior, teniendo en cuenta todos los conceptos. Una avance que se sustenta en el notable rendimiento de todas las categorías adicionales a los ya citados derechos residenciales: 30% en el segmento HORECA, que pasa de 500 a cerca de 650 millones de euros; un crecimiento del 40% en LaLiga Hypermotion, que eleva su valor de 125 a alrededor de 175 millones; y más de 60 millones derivados de los derechos en abierto y los resúmenes y clips de vídeo, consolidando así la trayectoria de sostenibilidad y expansión del modelo de comercialización de LaLiga.

«Una excelente noticia para la sostenibilidad económica» de los clubes

«En un contexto nacional e internacional complejo, haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior, es una excelente noticia para la sostenibilidad económica de nuestros clubes y para el futuro del fútbol profesional español, que obtendrá un ingreso por los derechos domésticos superior a los 6.135 millones de euros«, ha señalado, el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

«En un momento en el que muchas ligas están perdiendo valor, que LaLiga siga creciendo y alcance máximos históricos es especialmente relevante. Este resultado refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores, impulsada en gran medida por nuestra lucha decidida contra la piratería, que ha permitido aumentar el número de usuarios de los operadores, y por el esfuerzo de los clubes en la mejora continua de los contenidos audiovisuales, ofreciendo la mejor experiencia posible al aficionado», ha incidido el presidente de la patronal que agrupa a los 20 clubes de Primera y a los 22 de Segunda.

Con todo, y pese al avance experimentado, la cantidad obtenida por la venta de los derechos televisivos por parte de LaLiga para el ciclo 2027/28-2031/32 sigue estando muy lejos de las desorbitadas cifras logradas por la Premier League. Los clubes de la competición británica se aseguraron 7.800 millones de euros por la venta de los derechos de televisión para las cuatro temporadas comprendidas entre 2025 y 2029, a razón de 1.950 millones por curso.