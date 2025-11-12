Luis Rubiales: «La sentencia dice eso pero Jenny y yo sabemos que no fue así» El expresidente de la RFEF habló por primera vez después de la resolución judicial por el famoso 'piquito' y calificó su caso de «cortina de humo» por parte de Pedro Sánchez

David Hernández Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:59h.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, manifestó, por primera vez desde la resolución judicial, su versión de los hechos sobre el famoso caso del beso no consentido con Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino de 2023. No solo es que no estuviera de acuerdo con la sentencia, sino que se deshizo en ataques a Pedro Sánchez y la extrema izquierda. «Elevaron a la enésima potencia una cuestión menor, cuando a lo mejor ocurren cosas dentro de su propio partido y las tapan», declaró Rubiales muy molesto.

El condenado por el caso insiste en que la sentencia aún tiene que llegar al Tribunal Supremo y que él va a mantener su versión, no como hicieron otros, entre ellos la jugadora, al cambiar su «primer testimonio». Además, afirma que ambos saben que los sucesos no son como se dictan en la sentencia, asegurando que eran buenos amigos. Rubiales concluye en que cometió un error y no tuvo una actuación digna de un presidente, ya que «fue un acto equivocado, pero no un delito», según comentó en su entrevista a El Chiringuito.

Aprovechó para tratar de desmentir las supuestas presiones que el expresidente realizó a la jugadora antes de entrar al vestuario, asegurando que «había un vídeo el cual no se vio, pero en el que se mostraba que estábamos comiendo pizza y hablando del viaje a Egipto». No es la única prueba audiovisual a la que se refirió. Rubiales señala que en la Federación había horas de grabaciones, con participación directa de las protagonistas, pero a las que ya no tiene acceso al no estar ya vinculado con la institución.

También criticó en gran medida la actuación de la prensa, ya que está convencido de que solo mostraron aquello que les interesó. Insiste en que durante el discurso de la Asamblea -famoso por el «no voy a dimitir»-, empezó asumiendo su error pero ningún medio ofreció ese enfoque. Rubiales se dio cuenta mientras estaba de camino a España tras la final, que se había desatado un clima idílico para ser atacado. Resaltó que no solo se trataba de los medios que siempre habían ido sistemáticamente a por él, sino que también estaban montados en la ola aquellos que reciben cantidades importantes de LaLiga en 'branded content'.

Cortina de humo

Rubiales piensa que tuvo mala fortuna de que su caso coincidiese con el contexto político que hubo en ese tramo de 2023. Tras las elecciones generales hubo un momento de vacío político en el que Pedro Sánchez necesitaba apoyar a los «independentistas y darles la amnistía que había dicho mil veces que era ilegal» para asentarse en el poder. Según Rubiales, debido al escándalo que podía suponer ese pacto, el líder socialista utilizó el caso del beso como una «cortina de humo» para salir del paso y que no se hablase del lío político en el que se había metido.

También piensa que las jugadores fueron influidas por el «feminismo radical» instaurado por la «extrema izquierda» y no dudó en atacar a Yolanda Díaz y a Irene Montero. «La líder de Sumar, en primer lugar, me priva de la presunción de inocencia que todo español tiene que tener. Pero cuando tiene un problema interno de una índole igual o mayor, lo del 'sí te creo, hermana sí te creo' parece que se le olvida», indicó Rubiales.

La mención que hizo a la eurodiputada fue más breve, pero dura, al considerar que una persona la cual hizo que estén en la calle violadores con la «ley del solo sí es sí», no tiene la capacidad moral para hablar sobre este tema. Rubiales finalizó diciendo que un beso no es susceptible de ser catalogado de agresión sexual, dicho por el propio Tribunal y que ninguna campaña política contra él podrá cambiar eso.

