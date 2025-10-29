Vinicius pide perdón por su airada reacción al ser sustituido en el clásico

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Vinicius ha hecho propósito de enmienda tras la airada reacción que tuvo el pasado domingo cuando fue sustituido en el clásico. Tres días después de protagonizar una salida de tono que dio la vuelta al mundo, el extremo brasileño del Real Madrid asume su culpa y pide perdón al madridismo, a sus compañeros, al club de Chamartín y a su presidente, Florentino Pérez, por un comportamiento que dejó en mal lugar al '7'.

«Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente», señala Vinicius en un mensaje en el que no cita a Xabi Alonso, una significativa omisión que deja claro que la relación entre ambos no se rige precisamente por la concordia.

«A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa», continúa Vinicius en una nota en la que promete «seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid», tal y como, recuerda, ha hecho «desde el primer día».

El mensaje de Vinicius se produce tras el regreso a los entrenamientos y un reencuentro entre el futbolista y Xabi Alonso que había generado una enorme expectativa. Tras verse desairado por el '7' el pasado domingo, el tolosarra volvía a verse las caras con el brasileño, con el que mantiene una relación que nada tiene que ver con aquella otra regida por la complicidad que Vinicius mantenía con Carlo Ancelotti.