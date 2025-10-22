Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Tebas, presidente de la Liga, en un acto EP

Tebas: «El fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar»

El presidente de LaLiga reacciona a la cancelación del partido en Miami y apunta a los responsables

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:07

Comenta

Javier Tebas dio su opinión sobre la cancelación del partido de Miami nueve horas después de hacerse público. El presidente de LaLiga Javier Tebas lo hizo a través de un comunicado en X bajo el título «una oportunidad perdida para el fútbol español». En el mismo denuncia «la visión cerrada y provinciana» que ha impedido que el dueño entre el Villarreal y el Barça se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre y advierte que «las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales».

Además, avisa que LaLiga «seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo».

El presidente de la patronal no duda en denunciar que «se apela a la «integridad de la competición» desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  2. 2 Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI
  3. 3 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo
  4. 4 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  5. 5 La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti»
  6. 6 Paso clave para convertir este antiguo convento de la provincia de Alicante en un supermuseo con capilla
  7. 7 La construcción de vivienda nueva en Alicante no da abasto para la demanda pese a estar en registros históricos
  8. 8 Las obras del centro de salud del Pau 2-La Torreta de Alicante por fin se mueven
  9. 9 El Elche ya conoce cuándo recibirá al Real Madrid en el Martínez Valero
  10. 10 Josep Oliu: «El Sabadell va a seguir siendo el banco de Alicante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tebas: «El fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar»

Tebas: «El fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar»