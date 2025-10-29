Pedri, lesionado en el bíceps femoral El centrocampista azulgrana estará de baja hasta después del parón de selecciones de noviembre por una dolencia muscular

Las malas noticias se acumulan en Can Barça. El conjunto azulgrana pierde a Pedri por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta después del próximo parón de selecciones de noviembre.

Esta dolencia muscular, que obligó al centrocampista canario a retirarse del entrenamiento matutino del Barça este miércoles, deja a Hansi Flick sin su brújula en la medular al menos para los partidos de Liga ante el Elche en Montjuic, el próximo domingo, y el Celta en Balaídos, la siguiente semana.

Asimismo, Pedri tampoco podrá ser de la partida para la visita al Brujas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones y no estará disponible para la próxima convocatoria del seleccionador español, Luis de la Fuente, para los partidos en Georgia y ante Turquía, en Sevilla, que deben cerrar la clasificación de La Roja para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En un momento deportivo complicado para el Barça, tras la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu que le sitúa a cinco puntos del líder Real Madrid, y con un buen puñado de problemas físicos de hombres importantes en el esquema azulgrana, la ausencia de Pedri es un grave contratiempo.

El tinerfeño ha sido titular en los trece encuentros oficiales de su equipo esta temporada, en los que acumula 1.100 minutos de juego a estas alturas de curso. Además, también ha disputado desde el once inicial los cuatro duelos de la selección española en lo que va de campaña, aunque solo uno completo.

Pedri, expulsado en el descuento del clásico por doble amarilla, acabó muy fatigado el duelo del Bernabéu, en el que tuvo que multiplicarse con una posesión prácticamente inocua del Barça. Ese esfuerzo le ha pasado factura finalmente con una lesión muscular que trastoca seriamente los planes a corto plazo de Flick.