Un Girona en zona roja pero al alza testa las dudas del Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:03 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

El Real Madrid cortó en El Pireo la racha de tres partidos consecutivos que acumulaba sin ganar pero no consiguió despejar las dudas que envuelven al proyecto de Xabi Alonso. Los cuatro goles de Mbappé maquillaron una actuación que dejó luces, pero que también ofreció sombras. Los blancos carecieron de equilibrio frente a Olympiacos en la Champions y vieron comprometido el triunfo hasta el último momento. Les salvó la pegada, pero siguen en busca de una identidad colectiva para no quedar al albur de sus sublimes individualidades. Faltan continuidad, automatismos y más fe en el libreto que pretende implementar el técnico de Tolosa, quien pasará un nuevo examen este domingo en Montilivi frente a un Girona que sí fue capaz de imponer ese estilo rockanrolero que tanto le gusta al míster del Real Madrid hace un par de temporadas, pero que ahora se encuentra en la zona roja de la tabla.

«Hemos hecho fases buenas de juego, pero nos ha faltado un partido redondo, en el que hayamos sentido ese dominio, control, seguridad y convicción en el juego. En la fase defensiva hemos ido creciendo. No estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo los goles encajados en los últimos partidos. Vamos a hacerlo mejor. Con balón también estamos en fase de mejora. Estamos en construcción y ese es el camino», reseñó Xabi Alonso en la previa de un encuentro en el que el Real Madrid no puede permitirse un nuevo desliz tras los empates que cedió en las dos jornadas anteriores frente al Rayo y el Elche.

Dichas tablas han reducido el margen de error en la Liga de una escuadra que afrontará este domingo el quinto de una serie de seis pleitos seguidos a domicilio, lo que no es plato de buen gusto para nadie. «Ha sido curioso que en el calendario hayan sido tantos partidos fuera consecutivamente. Se nos han juntado los de Champions y los de Liga, pero necesitamos una victoria para seguir sumando de tres en tres si queremos seguir ahí arriba», apuntó Xabi Alonso, cuyo equipo ha ganado los ocho enfrentamientos que ha mantenido esta temporada en el Bernabéu pero que ha patinado en cuatro de los diez que ha librado lejos de su guarida.

Evitar un nuevo traspié antes de cerrar esta prolongada etapa nómada del calendario el miércoles frente al Athletic en San Mamés es el propósito del Real Madrid, que llega a la cita con el Girona con buenas y malas noticias procedentes de la enfermería. Xabi Alonso recupera a Courtois, a Militao, a Rüdiger y a Mastantuono, pero tiene entre algodones a Asencio a causa de una gripe y aún no puede contar ni con Huijsen, ni con Alaba ni con Carvajal.

A vueltas con la enfermería

El eje de la zaga sigue siendo, por lo tanto, el principal quebradero de cabeza del técnico del Real Madrid a la hora de componer un once al que regresará Courtois, toda vez que el cancerbero belga se ha repuesto de la gastroenteritis que le impidió viajar a Grecia, y en el que se espera que repita Mendy en vista de las buenas prestaciones que ofreció el francés ante Olympiacos, choque que supuso su retorno a los terrenos de juego siete meses después. «Es un gran defensor, te da mucha estabilidad y seguridad», resaltó Xabi Alonso. La presencia del ex del Lyon en el costado izquierdo de la defensa permitiría situar nuevamente a Carreras como central junto a Militao, toda vez que parece pronto para que Rüdiger, que no juega desde agosto, forme de inicio.

Al centro del campo regresará Bellingham, cuya ubicación ideal dentro de un esquema sujeto a muchos vaivenes sigue siendo uno de los asuntos que tiene pendientes Xabi Alonso. «Encaja en diferentes perfiles y alturas porque es muy completo», argumentó el guipuzcoano, que negó haber tenido problema alguno con el inglés y reiteró que todos están en el mismo barco. Con el '5' otra vez en plenitud de facultades, lo más probable es que Arda Güler baje a la base del centro del campo, sacando del mismo a Camavinga y dejando a Bellingham la responsabilidad de enganchar con Vinicius y Mbappé.

Impedir que esas dos bombas nucleares que tiene a su disposición Xabi Alonso estallen en Montilivi es el objetivo de un Girona que llega con sensaciones positivas tras sumar cuatro de los seis últimos puntos en juego, pero que acumula doce jornadas en puestos de descenso y aspira a dar la campanada para salir del pozo. «Será un partido en el que tendremos que jugar al 200%. Sabemos que es muy difícil, pero en nuestra casa y con nuestra gente... necesitamos mucho los puntos», señaló Míchel, que recupera a Francés pero tiene las bajas de Juan Carlos, Van de Beek, David López, Krapyvtsov, Blind, Lemar, Portu y Stuani.

-Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga, Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Álex Moreno, Iván Martín, Ounahi, Witsel, Joel Roca, Tsygankov y Vanat.

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Carreras, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Montilivi.

TV: Movistar LaLiga.