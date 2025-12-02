Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento seguirá aplicando la ZAS en el Casco Antiguo este fin de semana
Frenkie de Jong, en su último partido con el Barça ante el Chelsea. EP

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

El centrocampista neerlandés sufre un proceso febril y se cae de la convocatoria para el choque clave ante el Atlético

R. D.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Frenkie de Jong no jugará esta noche el duelo por el liderato entre el Barça y el ante el Atlético de Madrid. El Barça ha comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el nuevo Camp Nou.

Sa da la circunstancia de que De Jong ya faltó al partido contra el Alavés del pasado sábado. Según explicó entonces Hansi Flick, el jugador no fue convocado «por un tema privado». Al día siguiente entrenó con normalidad, pero este martes el club ha informado de la nueva ausencia que deja a Pedri, reaparecido frente a los babazorros, sin su socio habitual en la zona de creación azulgrana.

Sin el neerlandés, Eric Garcia, Marc Casadó o Marc Bernal se disputan su posición en un duelo de máxima intensidad y exigencia ante el equipo del Cholo Simeone. El último partido con presencia de Frenkie tuvo lugar en Stamford Bridge ante el Chelsea, que pasó por encima del Barça (3-0).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  4. 4 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  7. 7 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  9. 9 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro
  10. 10 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça